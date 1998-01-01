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جيلي الصينية تقترب من شراء حصة في مرسيدس بقيمة 17.7 مليار ريال

الأحد 17 ديسمبر 2017 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيلي الصينية تقترب من شراء حصة في مرسيدس بقيمة 17.7 مليار ريال



رام الله / سما /

 تمتلك جيلي بالفعل علامات سيارات مثل فولفو ولينك آند كو ولوتس وتاكسي لندن وهي الآن تسعى للاستفادة من تقنيات مرسيدس.

حسب تقارير جلوبال تايمز وتلفزيون الصين المركزي، فإن جيلي تسعى لشراء حصة وقدرها 5% في دايملر مالكة مرسيدس بنز وسمارت، وأن استثمارات الشركة الصينية ستكون 4 مليار يورو وهو ما يعادل 17.7 مليار ريال حالياً، ما سيجعلها ثالث أكبر مساهم في الشركة الألمانية، مع العلم أن الهيئة الكويتية للاستثمار هي ثاني أكبر مساهم بحصة 7.6%.

ستكون هذه ثاني مرة تحاول فيها جيلي شراء حصة بدايملر، حيث أن صانعة السيارات الصينية قدّمت عرضاً لشراء 5% بصانعة السيارات الألمانية خلال نوفمبر الماضي بسعر “مخفّض”، وبناءً عليه رفض ديتر زيتشه رئيس دايملر ومرسيدس ومجلس الإدارة هذا العرض ليُخطروا جيلي بأن تشتري الأسهم من السوق المفتوح بالبورصة.

جيلي كانت تتوسع عالمياً منذ شراءها فولفو من فورد في 2010 مقابل 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال)، حيث استحوذت على حصة مُسيطرة في لوتس بقيمة 65 مليون دولار (243.75 مليون ريال) مع جزء من بروتون، والاستحواذ بالكامل على تيرافوجيا للسيارات الطائرة، وتأسيس علامة السيارات الفاخرة لينك آند كو.

هكذا صفقة تسعى بها جيلي للاستفادة من تقنيات مرسيدس بالسيارات الكهربائية حسب التقارير.. وهو نهج متوقع نظراً لكون المجموعة الصينية اعتادت شراء الشركات للاستفادة من تقنياتها ومنصاتها وقد رأينا ذلك في استخدامها منصات فولفو في لينك آند كو، ونيّتها استخدام مهندسي لوتس لتطوير تقنيات متقدمة لعلاماتها التجارية.

#جيلي الصينية #مرسيدس

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