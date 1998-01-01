تتصرّفى بهذه الطرق إذا كان زوجك لا يحبّ عائلتك

وكالات / سما /

عدم حب زوجك لعائلتك من المشاكل التي قد تواجهينها في حياتك الزوجية وذلك لأسباب عديدة. ومن الطبيعي أن يكون هذا الأمر صعباً جداً عليك وقد يؤثر على علاقتك مع الطرفين. لذلك تعرفي في هذه النصائح التي نقدمها لك على طرق التعامل حيال هذا الأمر والتي تساعد على الحد من تفاقم المشكلة.

هذه أبرز التحديات التي تواجه الأزواج في حياتهم اليومية!

أظهري حب عائلتك لزوجك

من الضروري أن تأكدي لزوجك أن عائلتك تحبه وتحترمه، فلا تترددي بالإعتماد على تعابير تمدحه مثل "هل تعلم أن أبي يحبك كثيراً؟" أو "تقدر عائلتي زيارتك لها الأسبوع الماضي". هذه التعابير ستشجع زوجك وتعيد الثقة بنفسه.

قدري زوجك أمام عائلتك

إذا كان يشعر زوجك وكأنه ليس مقدراً في عائلتك، يمكنك أن تمدحيه مباشرةً أمام أفراد عائلتك وأن تحسني معاملته. تجنبي مقاطعته في الكلام ولا تحرجيه. هذه الطريقة سوف تزيده حباً لك ولعائلتك لأنه سيعرف أنكم تقدرونه.

حافظي على الخصوصية في علاقتك الزوجية

إحترام خصوصية الحياة الزوجية من الضروريات في علاقتك مع زوجك، ولا يجب عليك أن تفشين بأسراركم أو بجميع مشاكلكم أمام عائلتك. بهذه الطريقة سوف يتردد بزيارتهم عالماً أن أسراره معروفة من قبل أهلك وسينمي شعور عدم الثقة مما يسبب مشاكل كبيرة.

إحترمي عائلة زوجك

يجب عليك بالمقابل أن تحترمي عائلة زوجك، فلا يمكنك أن تطلبي أن يحترم عائلتك إذا لم تكوني تبادلين الشعور عينه لأهله. إذا كان هناك مشاكل مع عائلته، فضلي الحوار المباشر مع زوجك على النميمة أو التكلم بالسوء عنها.

لا تجبري زوجك على زيارة عائلتك

ليس واجباً أن يزور زوجك عائلتك عدة مرات في الشهر، خاصةً إذا لم يكن لديه الوقت أو ببساطة، لا يريد ذلك. يمكنك أن تزوري أهلك من دونه من وقت إلى آخر، ولا تجبريه على ذلك، بل اتركيه يأخذ المبادرة في هذا الموضوع.

الحوار مع زوجك

إذا شعرت بأن زوجك يواجه مشكلة معينة من عائلتك تجعله لا يحبها، من الضروري أن تتحاوري معه في جميع التفاصيل. خصصي وقتاً خلال الأسبوع للتحدث وأكدي له أنك تحبينه ولن تتخلي عنه. إذا كانت المشاكل أكبر، يجب عليك تحديد موعد مع أفراد من عائلتك المختصين بالموضوع للحوار في الأمر وحله حبياً.