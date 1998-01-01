السلطات المصرية تعلن عن مقتل 5 عناصر إرهابية إثر قصف جوي جنوب رفح

القاهرة/سما/

كشفت مصادر أمنية مصرية بمدينة رفح، أن القوات الجوية نفذت عمليات نوعية ضد بؤر إرهابية وتجمعات للعناصر التكفيرية.

وأكد المصدر، أن طائرة بدون طيار لاحقت سيارة مسلحين بقرية الطايرة بالقرب من الحدود الدولية جنوب مدينة رفح وقصفت السيارة وقتلت 5 عناصر تكفيرية من مستقليها، وتم التعرف على هوية اثنين من القتلى وهما إبراهيم الفريحات، 38 عاما، من عناصر تنظيم بيت المقدس ومحمود الجبالي حسب تصريحات أمنية.

كما تمكنت قوات الشرطة بمدينة العريش من القبض على 7 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة وتم إحالتهم للتحقيق.