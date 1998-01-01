جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

السلطات المصرية تعلن عن مقتل 5 عناصر إرهابية إثر قصف جوي جنوب رفح

الأحد 17 ديسمبر 2017 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تعلن عن مقتل 5 عناصر إرهابية إثر قصف جوي جنوب رفح



القاهرة/سما/

 كشفت مصادر أمنية مصرية بمدينة رفح، أن القوات الجوية نفذت عمليات نوعية ضد بؤر إرهابية وتجمعات للعناصر التكفيرية.

وأكد المصدر، أن طائرة بدون طيار لاحقت سيارة مسلحين بقرية الطايرة بالقرب من الحدود الدولية جنوب مدينة رفح وقصفت السيارة وقتلت 5 عناصر تكفيرية من مستقليها، وتم التعرف على هوية اثنين من القتلى وهما إبراهيم الفريحات، 38 عاما، من عناصر تنظيم بيت المقدس ومحمود الجبالي حسب تصريحات أمنية.

كما تمكنت قوات الشرطة بمدينة العريش من القبض على 7 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة وتم إحالتهم للتحقيق.

#السلطات المصرية #قصف #رفح

أخبار ذات صلة

الجيش المصري

الاجهزة الامنية المصرية تعلن عن ضبط 3 عناصر إرهابية وتدمير 14 وكرا بــ وسط سيناء

فيديو : الداخلية المصرية تعلن تصفية 10 عناصر "إرهابية " بالعريش

مقتل ضابط مصري بشمال سيناء على يد عناصر إرهابية فجر الجمعة

العريش : مقتل 6 عناصر إرهابية وإصابة 14 آخرين في قصف جوي بشمال سيناء

ارهاب - مصر

مصدر أمني مصري: مقتل 3 عناصر إرهابية في شارع فيصل بالجيزة

هويدى: قرار مصيرى اتخذته السلطات المصرية ولم تعلن عنه للشعب

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

الموت يفجع عائلة أبو بدر

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية