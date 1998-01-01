مصر تقرر إضافة مقرر دراسي عن القدس المحتلة

القاهرة/سما/

قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إضافة مقرر دراسي أساسي ومستقل يدرس في جميع مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة ويتم الامتحان فيه كمقرر أساسي ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2017-2018 تحت عنوان "القدس مكانة وتاريخا وحاضرا".

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له ، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الوزارة بقضية القدس، وأن تظل حاضرة في الوجدان ملهبة لحماس الأمة، مع التأكيد على عروبتها وكونها عاصمة لفلسطين العربية من خلال الحقائق التاريخية والجغرافية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يكون المقرر الدراسي جاهزا قبل بداية الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في الرابع والعشرين من شباط المقبل.