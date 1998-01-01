جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

مصر تقرر إضافة مقرر دراسي عن القدس المحتلة

السبت 16 ديسمبر 2017 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تقرر إضافة مقرر دراسي عن القدس المحتلة



القاهرة/سما/

 قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إضافة مقرر دراسي أساسي ومستقل يدرس في جميع مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة ويتم الامتحان فيه كمقرر أساسي ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2017-2018 تحت عنوان "القدس مكانة وتاريخا وحاضرا".

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له ، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الوزارة بقضية القدس، وأن تظل حاضرة في الوجدان ملهبة لحماس الأمة، مع التأكيد على عروبتها وكونها عاصمة لفلسطين العربية من خلال الحقائق التاريخية والجغرافية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يكون المقرر الدراسي جاهزا قبل بداية الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في الرابع والعشرين من شباط المقبل.

 
#مصر #القدس #دراسة #طلبة

أخبار ذات صلة

الانباء تواضرس - ارشيف

الثلاثاء المقبل: وفد كنسي مصري كبير يزور القدس المحتلة

قريع يحذر من مصادقة إسرائيل على مخططات التوسع الاستيطاني في القدس المحتلة

قريع يحذر من مصادقة إسرائيل على مخططات التوسع الاستيطاني في القدس المحتلة

القدس المحتلة: قداس في كنيسة القيامة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

الاحتلال الاسرائيلي يقرر بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الاحتلال الاسرائيلي يقرر بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الوادية: اجراءات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة تستدعي موقفا فلسطينيا وعربيا مسئولا وقويا

الوادية: اجراءات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة تستدعي موقفا فلسطينيا وعربيا مسئولا وقويا

بسبب اجتماعه في القدس المحتلة مع مسؤولين اسرائيليين ..عريقات يبعث رسالة شديدة اللهجة لوزير خارجية كن

بسبب اجتماعه في القدس المحتلة مع مسؤولين اسرائيليين ..عريقات يبعث رسالة شديدة اللهجة لوزير خارجية كندا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

الموت يفجع عائلة أبو بدر

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية