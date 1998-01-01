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9 إشارات تكشف وقوع الرجل في غرامك

الخميس 14 ديسمبر 2017 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 إشارات تكشف وقوع الرجل في غرامك



وكالات / سما /

ليس سرا أن الرجال والنساء يعبرون عن مشاعرهم بشكل مختلف؛ ففي حين أن المرأة تتوقع اعترافات حب متهورة من الرجل، فإن الرجل يفتح بلطف أبواب الحب في قلبها تدريجيًا. وقد جمع موقع “برايت سايد” العلامات الحقيقية والصادقة التي تظهر على الرجل للتعبير عن حبه للمرأة:

1. يستمع وينصت لكلامك

في بعض الأحيان، نستمر في الكلام حول موضوع ليس غاية في الأهمية على الإطلاق، وبسبب تهذيب الشخص المقابل لك يستمر في سماعك بتهذيب، لكن لا يولي كلامك أي اهتمام. من جهة أخرى، الشخص الذي يحبك سيتذكر تفاصيل قصصك، ويبدي أهمية فائقة لكلماتك.

2. قادر على التنازل

الرجل المحب بإمكانه الاعتراف بأخطائه والتنازل، كما أنه يحترم رأي شريكة حياته، كما أن وعوده منفذة، لهذا السبب فهو قادر على التوصل إلى حل وسط وينسى عناده.

3. مستعد لإصلاح أي شيء

الرجل المحب على استعداد لترتيب كل شيء بنفسه، وليس مستعدًا على وضع الواجبات كلها عليها، فهو يعتبرها فرصة عظيمة لإثبات مهاراته العملية، وإثبات أنه سيكون زوجًا جيدًا.

4. يحب التعرف إلى عائلتك

مقابلة العائلة والتعرف عليها يعد من الأمور المخيفة للرجل؛ لذلك الرجل المحب على استعداد لمقابلة عائلتك، ويحاول سحر الجميع ومستعد للتواصل مع أقاربك.

5. يطلب رأيك عند اختيار ملابسه

الرجال أيضًا يرغبون بأن يبدوا أنيقين، بكل بساطة يعتد بذوقك الخاص في الموضة وطريقة ملابسه.

6. يحب أن يشاركك مهامك اليومية

الأفعال المملة والإلزامية هي جزء من حياتنا اليومية، وإذا كان الرجل على استعداد لزيارة البنوك والتسوق لساعات برفقتك في المحال التجارية، وشراء المنتجات معك، فإنه يحترمك ويحبك.

7. يطبخ ليسعدك

إذا كان الرجل يحاول الطبخ من أجل إرضاءك، فهذا يعني أنه يحبك.

8. يخطط لقضاء رحلة برفقتك ولا ينسى التواريخ المهمة التي جمعتكما.

معظم الرجل ينسون أهم التواريخ التي جمعتهم مع شريك الحياة، لذلك إن تذكر الرجل تاريخ ميلادك أو أول لقاء بينكما، أو ذكرى زواجكما، فهذا يدل على حبه لك.

9. يعتقد أنك جميلة بكل حالاتك

هو يراك دائما جميلا، في كل حالاتك، ولا يطالبك بالاعتناء بنفسك دائما وكأنك خارجة للتو من الكوافير، هو يرضي بك في كل الحالات.

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