جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. سيارات

من الضروري غسل المحرك لهذه الأسباب

الخميس 14 ديسمبر 2017 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من الضروري غسل المحرك لهذه الأسباب



وكالات / سما /

من الضروري غسل المحرك للأسباب التالية:

1. يسبب المحرك الوسخ إلى زيادة في درجة حرارته والى ظهور بعض صوت خشن للمحرك.

2. توسخ السطح الخارجي لأي محرك تؤدي إلى خلل في عملية الإشعاع الحراري ومن ثم إلى زيادة في سخونة المحرك.

3. المحرك الوسخ ينهار بصورة أسرع – (فأن زيادة سخونة الزيت يقلل من كفاءة الزيت وعملية التزييت مما يؤدي إلى تكسر مكونات المحرك).

4. الوسخ الثابت على جسم المحرك سيدخل إلى داخل المحرك و إلى خزان الزيت ويلوث بالتالي الزيت ويسبب في سرعة انهيار المكونات الداخلية للمحرك وربما يؤدي الى تعطيل المحرك كلياً.

5. الأوساخ والرطوبة يمكن أن تعطل التوصيلات الكهربائية والدوائر الإلكترونية الملحقة بالمحرك وبالتالي عدم قدرة على تشغيل المحرك.

6. المحرك الوسخ يزيد من خطر نشوب النار والحريق – فالزيوت والمشتقات النفطية مواد شديدة الاشتعال.

7. الاوساخ وبما تحتويه من زيوت وشحوم هي عدو للأسلاك الكهربائية فأنها تعجل في تيبسها وانهيار عازليتها وتخلق المشاكل في عمل الأجهزة الكهربائية, أو احتراق واشتعال الأسلاك نفسها.

8. وساخة المحرك ستحد من ملاحظة أي تلف في الحشوات بين الأجزاء المعدنية للمحرك وكذلك أي شروخ قد تحدث في جسم المحرك.

9. المحرك الوسخ يقلل من قيمة السيارة وسيهرب المشتري أن أردت بيعها, هذا مما يستوجب رفع كل الأوساخ قبل عرضها للبيع.

10. لذا أن كنت تحب سيارتك فعليك بغسل محركها مرة واحدة كل سنة على أقل تقدير

#سيارات #محركات

أخبار ذات صلة

التشغيل

هذا ما سيحدث عند الضغط على مفتاح تشغيل المحرك أثناء القيادة

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

شركة "فيوجن" : استطعنا ربط 1400 موظف عبر شبكة "واي فاي" لانجاز التعداد الالكتروني بغزة

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية