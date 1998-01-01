من الضروري غسل المحرك لهذه الأسباب

وكالات / سما /

من الضروري غسل المحرك للأسباب التالية:

1. يسبب المحرك الوسخ إلى زيادة في درجة حرارته والى ظهور بعض صوت خشن للمحرك.

2. توسخ السطح الخارجي لأي محرك تؤدي إلى خلل في عملية الإشعاع الحراري ومن ثم إلى زيادة في سخونة المحرك.

3. المحرك الوسخ ينهار بصورة أسرع – (فأن زيادة سخونة الزيت يقلل من كفاءة الزيت وعملية التزييت مما يؤدي إلى تكسر مكونات المحرك).

4. الوسخ الثابت على جسم المحرك سيدخل إلى داخل المحرك و إلى خزان الزيت ويلوث بالتالي الزيت ويسبب في سرعة انهيار المكونات الداخلية للمحرك وربما يؤدي الى تعطيل المحرك كلياً.

5. الأوساخ والرطوبة يمكن أن تعطل التوصيلات الكهربائية والدوائر الإلكترونية الملحقة بالمحرك وبالتالي عدم قدرة على تشغيل المحرك.

6. المحرك الوسخ يزيد من خطر نشوب النار والحريق – فالزيوت والمشتقات النفطية مواد شديدة الاشتعال.

7. الاوساخ وبما تحتويه من زيوت وشحوم هي عدو للأسلاك الكهربائية فأنها تعجل في تيبسها وانهيار عازليتها وتخلق المشاكل في عمل الأجهزة الكهربائية, أو احتراق واشتعال الأسلاك نفسها.

8. وساخة المحرك ستحد من ملاحظة أي تلف في الحشوات بين الأجزاء المعدنية للمحرك وكذلك أي شروخ قد تحدث في جسم المحرك.

9. المحرك الوسخ يقلل من قيمة السيارة وسيهرب المشتري أن أردت بيعها, هذا مما يستوجب رفع كل الأوساخ قبل عرضها للبيع.

10. لذا أن كنت تحب سيارتك فعليك بغسل محركها مرة واحدة كل سنة على أقل تقدير