جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. سيارات

الاستغناء عن سيارات الوقود ينقذ أرواح الآلاف

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستغناء عن سيارات الوقود ينقذ أرواح الآلاف



وكالات / سما /

أظهرت تقديرات لفريق قيادة المدن الأربعين المعني بالمناخ "سي 40" أن من شأن تخلي المدن الكبرى عن السيارات العاملة على الوقود تفادي حصول 45 ألف حالة وفاة متصلة بتلوث الهواء سنويا.
وفي أكتوبر الماضي، تعهدت 12 مدينة كبيرة بينها باريس ولوس أنجلوس ومكسيكو وسياتل "الاستغناء تماما عن السيارات العاملة بمصادر الطاقة الأحفورية بحلول سنة 2030"، وفق رئيسة بلدية باريس آن أيدالغو وهي رئيسة هذه الشبكة التي تضم 91 مدينة ملتزمة في مكافحة التغير المناخي.

وأضافت أيدالغو خلال مؤتمر صحفي مع أرنولد شوارزينيغر مؤسس منظمة "ار 20" التي تضم حكومات إقليمية "في 2030، بفضل هذا التدبير، سيتراجع مستوى الجزيئات الدقيقة في باريس وفي هذه المدن الـ11 الأخرى بحدود 1,3 ميكروغرام في المتر المكعب"، وفق ما أوردت "فرانس برس" الثلاثاء.

وبيّنت تقديرات لمجموعة "سي 40" مستندة إلى نتائج حوالى مئة دراسة علمية أن مثل هذا التراجع في معدلات الجزيئات الدقيقة المضرة التي تتغلغل إلى عمق الرئتين قد يتيح تفادي 400 وفاة مبكرة سنويا في باريس وزيادة 21 يوما في معدل أمد الحياة المتوقع لجميع سكان باريس.

 وفي حال توصلت كل المدن في "سي 40" إلى تقليص معدلات الجزيئات الدقيقة بواقع 2.5 ميليغرام في المتر المكعب، وهو هدف "صعب المنال لكنه ممكن"، فسيكون من الممكن تفادي "أكثر من 45 الف وفاة سنويا" بحسب المجموعة، إضافة إلى إدخال الآلاف إلى المستشفيات بسبب مشكلات تنفسية أو قلبية وعائية.

وقال أرنولد شوارزينيغر الذي وصل إلى مقر بلدية باريس على الدراجة الهوائية "لنا الحق في التحكم بالهواء الذي نتنفسه"، معتبرا أنه كان من "الخطأ" انتظار اتفاقات دولية أو قرارات من الحكومة الفدرالية للتحرك لانقاذ البيئة.

#سيارات

أخبار ذات صلة

860x484 (8)

عصابة تبيع سيارات فيراري مزيفة

860x484 (1)

قريبا سيارات ذكية بلا مقود ولا دواسات

AAm2IS5

إيران تعتزم إنشاء مصنع سيارات في عمان

Jaguar-Land-Rover-1

جاجوار-لاندروڤر أكبر صانع سيارات فى بريطانيا

860x484

مازدا ستتحول بالكامل إلى إنتاج سيارات كهربائية

سيارة

الأسرع عالمياً ضمن فئة سيارات السيدان ذات الأربعة أبواب

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

شركة "فيوجن" : استطعنا ربط 1400 موظف عبر شبكة "واي فاي" لانجاز التعداد الالكتروني بغزة

الأخبار الرئيسية

عباس ترامب - ارشيف

التلفزيون الاسرائيلي : صفقة القرن انتهت وترامب تراجع عن تقديم خطة سلام

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الاتصالات الفلسطينية