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شركة كندية تتيح تحويل سيارتك لنظام القيادة الآلي

الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة كندية تتيح تحويل سيارتك لنظام القيادة الآلي



وكالات / سما /

أعلنت شركة "إكس-ماتيك" (X-Matik) عن تطوير نظام قيادة آلي، يمكن تقديمه للسيارات القديمة كتجهيز لاحق.
وأوضحت الشركة الكندية أن باقة Lane Cruise للقيادة الآلية تشتمل على جهاز كمبيوتر مركزي ووحدتين للكاميرا وشاشة لمسية ووحدة تحكم وموجه المقود ودواسات الوقود والكبح. ويتم التحكم في النظام بكاميراتين أماميتين، يتم تركيبهما تحت المرآة الداخلية لمراقبة المحيط الأمامي للسيارة، ويمكن للنظام أيضا التعرف على مستخدمي الطريق الآخرين.

ومن المقرر أن يشتمل النطاق الوظيفي لباقة Lane Cruise على تولي نظام التوجيه والتسارع والكبح بشكل آلي، ومن المقرر أيضا أن يشتمل النظام مع بداية طرحه بشكل قياسي على النظام الأوتوماتيكي لتغيير حارة السير. وبطبيعة الحال، يمكن للقائد تجاوز النظام في أي وقت.


ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر الدقيق لنظامها الجديد، ولكنها أعلنت أنه سيقل عن 3000 دولار.

#شركة كندية #قيادة الآلي #الالي

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