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الرجال الأٌقل وسامة مصدر سعادة أي امرأة

الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجال الأٌقل وسامة مصدر سعادة أي امرأة



وكالات / سما /

أجريت دراسة على 223 ثنائيا متزوجا حديثًا، واكتشف أن النساء أكثر سعادة في الواقع مع شركائهن الأقل جاذبية.

يكشف التقرير الذي ينطوي على تحليل ودراسة أزواج مر على علاقتهم مدة تقل عن أربعة أشهر، أن هناك علاقة بين المرأة وجاذبية شريكها ودوافعها في اتباع نظام غذائي، بحسب موقع “ذا اندبيندنت”.

كجزء من الدراسة، أخذت صورة كاملة لجسد كل مشارك وصنفت جاذبيته من قبل “مقيمين” من جامعة الميثودية الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك، طلب من المشاركين ملء استبيان يقيس دوافعهم نحو نظام غذائي، وكانت نتيجة الدراسة أن النساء المتزوجات من رجال جاذبيتهم عادية، كن أكثر وعيًا باحتياجاتهن الجسدية، كما رغبن باتباع نظام غذائي.

وقالت الدكتورة تانيا رينولدز، التي شاركت في كتابة الدراسة، في حديثها إلى جامعة ولاية فلوريدا: “يشير البحث إلى أنه قد تكون هناك عوامل اجتماعية تلعب دورًا في اضطرابات الطعام عند المرأة”، وأضافت: “قد يكون من المفيد تحديد النساء المعرضات لخطر تطور سلوكيات فقدان الوزن المبالغ به، والتي ترتبط بأشكال أخرى من الضائقة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق وتعاطي المخدرات وعدم الرضا عن الحياة”.

أما بالنسبة للرجل، فإن دوافعه لاتباع نظام غذائي ليس له علاقة بجاذبية المرأة على الإطلاق.

#الرجال #المرأة

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