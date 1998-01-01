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لا تدعي الانترنت يدمّر حياتك الزوجية

الإثنين 11 ديسمبر 2017 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا تدعي الانترنت يدمّر حياتك الزوجية



وكالات / سما /

بعد نهارٍ طويل وشاق يقضيه الزوجان في العمل والاهتمام بالمنزل والأطفال، يبقى هناك وقت قصير لينفرد فيه الشريكين وليتحدثا بحميمية. فإذا شغل أحدكما هذا الوقت بتفحص مواقع التواصل الاجتماعي والمحادثات الجانبية، سيؤدي هذا الأمر إلى تراجع العلاقة وصولاً إلى تدهورها.

 

لذلك إليكِ بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى لا يدمر الانترنت حياتك الزوجية:

 

1- لا تستخدمي الهاتف أثناء تواجدكم سوياً واستغلي الوقت من أجل توطيد علاقتكما، فحمل الهاتف يعني عدم المبالاة بشعور الطرف الآخر.

 

2- حاولي قدر الإمكان تمضية الإجازة مع الأسرة، ولا تفكري بالهاتف، بل استمتعي باللحظات الأسرية الجميلة.

 

3-توقفي عن مراسلة زوجك الكترونياً وتحدثي معه بشكلٍ مباشر، الأمر الذي يوطّد العلاقة كثيراً.

 

4-احترمي شريكك عند الكتابة والتعليق في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وتجنبي التجريح أو كتابة أمور قد تزعجه.

 

5- لا تنشري تفاصيل يومياتكما بطريقةٍ مبالغةٍ بها، خصوصاً إذا كان ذلك يزعج شريكك.

#الانترنت #الحياة الزوجية

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