فورد تتعاقد مع "علي بابا" لبيع السيارات عبر الإنترنت

وكالات / سما /

كشف تقرير لوكالة أنباء "رويترز" اعتزام شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات التعاقد مع موقع تيمول المملوك لشركة علي بابا الصينية لبيع السيارات عبر الإنترنت.

وتسعى فورد إلى إنماء مبيعاتها من خلال الاعتماد على الانترنت لجذب مزيد من العملاء المنتشرين عبر أسواق السيارات بعالم الإنترنت الافتراضي.

وتشير وكالة الأنباء إلى أن هاكي، رئيس فورد التنفيذي وبيل فورد الابن، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي متواجدان في مدينة هانجتشو الصينية حاليًا للاتفاق على الشروط النهائية مع علي بابا.

وتتيح الشراكة بين فورد وعلي بابا للزبائن إمكانية طلب شراء السيارة وتوصيلها حتى باب المنزل، كما يمكن من خلال تلك الخدمة حجز تجربة القيادة وطلب أعمال الصيانة.

يذكر أن العديد من العلامات التجارية الأشهر حول العالم بدأت تلجأ إلى الإنترنت كسوق بديلة للأسواق الاعتيادية، ومن بينهم ميتسوبيشي اليابانية ولاند روفر وبي إم دبليو.