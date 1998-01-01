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البنطلون القطيفة يتربع على موضة هذا الشتاء

الأحد 10 ديسمبر 2017 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنطلون القطيفة يتربع على موضة هذا الشتاء



وكالات / سما /

تخرج علينا موضة جديدة من الملابس القطيفة كل شتاء، ففي الأعوام الماضية انتشرت فساتين السواريه القطيفة والـJumpsuite القطيفة.

هذا الشتاء ظهرت صيحة جديدة وهي البنطلون القطيفة، سواء في الإطلالات الكاجول أو في السواريه، والتصميم الأكثر انتشارا هو البنطلون الشارلستون، أي الضيق والواسع من أسفل.

ومن مميزات البنطلون القطيفة- إلى جانب شكله الأنيق- تحقيق الدفء المناسب لكِ في برد الشتاء القارص، إلى جانب توافر الكثير من الألوان المخملية منه مثل الأحمر، والأصفر والأخضر، وغيرها من الألوان.

ويمكن أن تمزجيه مع أكثر من قطعة ملابس بداية من السويت شيرت، والجواكيت، والبلوزات، والقمصان.

#البنطلون #القطني

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