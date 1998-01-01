للرجال.. حقائق لابد أن تعرفها عن شخصية المرأة

وكالات / سما /

بعض الرجال لا يفهمون طبيعة المرأة وطريقة تفكيرها فبالتالي تظهر المشاكل الزوجية بينهم بصورة كبيرة , فنوضح لك في السطور التالية بعض الحقائق عن شخصية المرأة التي عليك معرفتها.

- لا تحاول أن تستعطف زوجتك لتعطيك من حنانها، فالمرأة لا تحب أن تمارس هذا الدور في الكثير من الأحيان، لأنها تحب أن يكون الرجل هو الشخص الذي يقدم لها الحنان ويشعرها بالأمان.



- عادة لا تحب المرأة أن تتحمل مسؤولية الخطأ لذا حاول أن تتجنب إلقاء اللوم على المرأة أثناء الخلاف معها حتى إن كانت هي المخطئة, وبدلا من ذلك حاولي أن تحاورها وتسعى لحل المشكلة معها بطريقة ودية.



- تتألق المرأة لتبدو بمظهر جميل أمام الجميع وليس أمام زوجها فقط، فمن طبيعة المرأة أن تكون محط الاهتمام من قبل الجميع.



- قد تكون المرأة فوضوية وغير مرتبة في حياتها ، لذا لا تتوقع بأن تكون زوجتك من النوع المهووس بالنظافة والترتيب.



- تحتاج المرأة عادة للتمتع بحريتها وقضاء بعض الوقت بمفردها أو ممارسة نشاطاتها المفضلة، لذا لا بد من أن تمنح زوجتك هامشاً من الحرية.