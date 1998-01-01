كيف تختاري مستشاراً لحل مشاكلك الزوجية

وكالات / سما /

عادة ما تتعرض الزوجة لبعض المشاكل مع زوجها وتحتاج إلى أحذ نصيحة أو استشارة شخص , فنقدم لك قائمة بالأشخاص الذين يمكن اللجوء إليهم-

استفيدي من نصائح زملاء العمل

إذا واجهك موقف يتطلب الاستشارة، حاولي أن تستفيدي من نصائح الزملاء وأن تنتقي النصيحة المناسبة لك بشرط ألا تبوحي بأسرار حياتك الزوجية الخاصة.



- استشيري والدتك

بما أن الأم لديها خبرة حياتية جيدة فيما يخص الزواج، يمكنها أن تساهم بشكل فعال في إعطاء النصح لابنتها، لذا استشيري ولادتك في أمورك فهي أقرب شخص لك.



- استفيدي من تجربة شقيقتك



يمكنك اللجوء إلى شقيقتك المتزوجة لطلب المشورة، وحاولي أن تفصحي لها عن مشكلتك التي تعانين منها مع زوجك.

فالشقيقة هي أفضل من ينصت لك ويقدم لك المشورة والنصح لأنها تمتلك قدراً كبيراً من الخبرة في الحياة الزوجية ومشاكلها.



- استعيني بصديقاتك المتزوجات

إن واجهت مشكلة مع زوجك لا يمكنك البوح بها لوالدتك أو شقيقتك، حاولي أن تستشيري إحدى صديقاتك المقربات اللواتي يحتفظن بالسر ويمتلكن الخبرة الكافية في العلاقات الزوجية.