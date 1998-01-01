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علماء ينجحون في تشغيل السيارات بـ"البيرة"

الخميس 07 ديسمبر 2017 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء ينجحون في تشغيل السيارات بـ"البيرة"



وكالات / سما /

تمكن علماء بريطانيون فى جامعة "بريستول" من تصنيع وقود من البيرة في خطوة من شأنها القضاء على الاعتماد على البنزين كوقود رئيسى فى تسيير المركبات.

وقد حقق الكيميائيون فى جامعة "بريستول" هذا الإنجاز من خلال تحويل الإيثانول المتاح على نطاق واسع، والمتواجد فى البيرة إلى بيوتانول (كحول رباعى الكربون).

وشدد العلماء البريطانيون على أنه لن يمر وقت طويل قبل أن نرى السيارات تعمل على نوع جديد من الوقود، فى ظل توقع الخبراء أنه يمكن أن يكون مصدر الوقود الرئيسى لوسائل النقل بحلول عام 2022.

ويستخدم الإيثانول – المكون الرئيسى فى المشروبات الكحولية – كبديل للبنزين فى جميع أنحاء العالم.. وعلى الرغم من استخدامه، يرى المعارضون للفكرة، أن الإيثانول ليس بديلا مثاليا، كما أن لديها أقل كثافة للطاقة، ويمكن أن يسبب تآكل للمحركات.

وقد وجد العلماء طريقة جديدة لإستخلاص الإيثانول من المشروبات - وخاصة البيرة - لإستخدامها في إنشاء مصدر للوقود المتجدد.. فقد تمكن الكيميائيون من تحويل الإيثانول إلى بيوتانول في ظروف المختبر بإستخدام إيثانول نقي وجاف .. ويتشابه البوتانول بصورة كبيرة مع الإيثانول، ولكنه مصدر وقود أفضل بكثير.

وقال البروفيسور دنكان واس، استاذ الكيمياء الحيوية فى جامعة "بريستول"البريطانية :" واحدة من فوائد كبيرة من استخدام "البيوتانول" كوقود، هو أنه يمكن إستخدامها مع سيارات الحالية العاملة بالبنزين مع تقليل بسيط جدا.. سيتم تحويل الإيثانول إلى البيوتانول فى مصنع كبير جدا مثل الكثير من الصناعات تكرير البتروكيماويات الحالية، وبعد ذلك سيتم وضع البيوتانول فى السيارة من قبل المستهلك".

فى الوقت الراهن، هذه العملية قارة على انتاج بضع مئات الجرامات من البيوتانول من البيرة، لا يكفى لملء خزان سيارة حتى الآن.. لكن الباحثين، يؤكدون على امكانية التوسع على نطاق واسع فى غضون خمس سنوات لإنتاج طاقة متجددة من البيرة كافية للإستهلاك المتزايد فى وقود السيارات.

#سيارات #البيرة

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