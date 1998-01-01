"الفستان السويتر".. أحدث الصيحات الشتوية الأنيقة

وكالات / سما /

لا يتوقف عالم الأزياء عن الابتكارات الجديدة والاتجاهات الحديثة، ولا يدّخر صانعو الأزياء جهداً في تقديم كل ما هو مثير وأنيق، لتلبية كافة الأذواق رغم اختلافها لترتديها كل الأنيقات في كافة بقاع الأرض.

وانطلاقاً من مركز الإبداع في عالم الموضة والأزياء، نقدم آخر صيحات الموضة وهي “الفستان السويتر”، الذي يجمع بين قطعتين في آن واحد لتختلف إطلالتك كلياً هذا الموسم.

نستعرض معك هذه المجموعة المنتقاة من إبداع أشهر الماركات العالمية، التي تفننت في تصميم هذه الصيحة وأطلقتها بهذا الشكل الرائع، تغنيك هذه القطعة عن تنسيق الجاكيت على الفستان أو السويتر على التنورة، فهو بمثابة قطعة سحرية مريحة توفر الجهد والوقت، وتمنحك أناقة غير عادية بجرأة غير مسبوقة.



كما أنها ناعمة ودافئة وتعينك على أيام الشتاء الباردة، مهما كانت طريقتك في ارتدائها، سواء على البوت فوق الركبة، أو تكتفي بها على الجورب الطويل “الكولون”، ويمكن أن تقترن بمعطف قصير يزيد من رونقها وأناقتها.

وتنافست الماركات العالمية في تصميم هذه القطعة المدهشة، فهذه ناستي جال تبدع في تصميمها بالخطوط العرضية بألوان متناسقة من الصوف الناعم، ولن يقل عن تصميم “مودكلوث ليد” من حيث الأناقة والنعومة وأطلقت فستاناً رائعاً طويل الأكمام فوق الركبة، أما توبي كونكريت، فقد أطلقت الهودي الأحمر المزود بالكابتشو الكبير، وبذلك تجمع بين الفستان والسويتر في أبهى صورهما، وسارت على نهجها “اكسبرس” حيث زودت هذه القطعة بمشد الخصر بشكل عصري أنيق.



وجمعت جونين بيبول بين السترة الصوف والفستان بطريقة عبقرية توحي لأول وهلة وكأنها قطعتان متناسقتان بمهارة وفن، فيما تفردت تي ريدر بهذا الفستان الرمادي بالياقة العريضة، وتفوقت زارا بهذه القطعة من “الأوفر سايز” ليغنيك عن أية قطعة أخرى، وينطلق الفستان الأسود بقصة “أوف شولدر” مع الأكمام المزودة بطبقتين من الكرانيش، كالموجودة في ذيل الفستان كذلك.

كذلك الحال مع فري بيبول التي أطلقت أكثر من تصميم، منها الفستان القصير المزود بشريط الخصر، مع الفستان المقلم القصير والميدي وغيرها من التصميمات المختلفة والمتنوعة.