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الأساليب التي يستخدمها الرجل في الخيانة الزوجية

الخميس 07 ديسمبر 2017 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأساليب التي يستخدمها الرجل في الخيانة الزوجية



وكالات / سما /

بصرف النظر عن الملابسات، فإن الخيانة الزوجية هي الخيانة الزوجية، سواء عبر محادثة تليفونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما هي الأساليب الأكثر رواجاً؟.

أجرى موقع “آشيلي ماديسون”، المتخصص في الشؤون الاجتماعية، دراسة استقصائية شملت 1500 من أعضائه، وسألهم عن كيفية التواصل مع الشخص الذين يغشون أزواجهم معه، وكانت هذه الأساليب الخمسة هي الأكثر شيوعاً:

1-الهواتف الذكية:

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعا للتواصل بين الخائنين والأشخاص الذين يخونون أزواجهم معهم، وبلغ استخدام هذه الوسيلة 56% من الذين شاركوا في الدراسة، فتعتبر أداة رئيسية، وذلك بسبب الخصوصية الكبيرة التي سوف يحصلون عليها عن طريقها.

2-البريد الإلكتروني:

وصلت نسبة استخدام البريد الإلكتروني إلى 40 % من المشاركين في الدراسة، وغالباً ما يتأكد الغشاشون أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم دائماً مغلقة، أو حتى مخبأة وراء كلمة مرور سرية.

3-مواقع المواعدة:

قد تعتبر هذه الوسيلة وسيلة قديمة بعض الشيء، ولكنها مازالت مستخدمة بحسب الدراسة، وقد وصلت نسبة استخدامها في عملية الخيانة الزوجية إلى نسبة 20 %.

4-وسائل التواصل الاجتماعي:

هذه هي الوسيلة الأحدث بالطبع للتواصل مع الأشخاص السريين، وقد وصل استخدام هذا الأسلوب إلى نسبة 18% من الدراسة.

5- الهاتف السري:

قد تبدو وسيلة قديمة، ولكن ما زال يتم العمل بها، عن طريق امتلاك هاتف سري برقم مختلف عن الهاتف المعروف للشريك الشرعي، ولكنه الاختيار الأكثر تكلفة، لهذا يستخدمه الغشاشون بطريقة أقل تصل إلى 11%.

#الرجل #المرأة

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