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ساعات "Skeleton" تتربع علي عرش موضة اكسسوارات 2017

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعات "Skeleton" تتربع علي عرش موضة اكسسوارات 2017



وكالات / سما /

تتربع ساعات "الهيكل العظمي" "Skeleton Watches" على عرش الموضة في صيف 2017، لتضفي على المظهر لمسة تفرد تخطف الأنظار.

وأوضحت الرابطة الألمانية لصناع الحلي والساعات والمشغولات الفضية أن ساعات "الهيكل العظمي" تمتاز بلوحة أرقام شفافة أو ذات تجاويف تكشف عن آلية الساعة، حيث تبدو التروس ظاهرة للعيان.

ولم يعد هذا التصميم اللافت للأنظار قاصراً على الموديلات الفاخرة فقط، حيث إنه يغزو هذا الموسم كل الفئات السعرية للساعات، كما أنه لم يعد محصوراً على الموديلات الرجالي فحسب حيث تتألق به الموديلات. النسائية أيضاً.

#ساعات

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