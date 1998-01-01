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الأسرع عالمياً ضمن فئة سيارات السيدان ذات الأربعة أبواب

الإثنين 04 ديسمبر 2017 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرع عالمياً ضمن فئة سيارات السيدان ذات الأربعة أبواب



وكالات / سما /

أثبتت سيارة جاكوار XE SV Project 8، والتي طورها قسم العمليات الخاصة لدى "جاكوار لاند روڤر"، بأنها أسرع سيارة بأربعة أبواب في العالم بعد نجاح نموذجها الأولي المعد للتصنيع في قطع حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الألمانية البالغ طولها 12,9 ميل خلال زمن قياسي قدره 7 دقائق و21,2 ثانية، ما يجعلها أسرع بـ 11 ثانية تقريباً من صاحبة الرقم القياسي السابق ومتفوقةً بذلك على عدد من أسرع السيارات الرياضية الخارقة وسيارات الكوبيه ذات البابين.

وبهذه المناسبة، قال مارك ستانتون، مدير قسم العمليات الخاصة SVO: "تركزت مهمة فريق التصميم والهندسة في قسم العمليات الخاصة على إنتاج السيارة الأفضل في تاريخ الشركة لناحية الجمع بين سرعة سيارات السباق والمتطلبات القانونية للسير على الطرقات العامة –  وقد أثمر ذلك عن إنتاج السيارة الأسرع والأكثر مرونة ضمن فئتها. واحتفظ فريق العمل فقط بسقف وهيكل الأبواب الأمامية لطرازXE فيما تم تجديد 75% من القطع الميكانيكية. وقد أثبت أداء السيارة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الشهيرة مدى نجاح هذه التغييرات"

ومن جانبه، قال جون إدواردز، مدير عام العمليات الخاصة لدى "جاكوار لاند روڤر": "يعمل قسم العمليات الخاصة في ’جاكوار لاند روڤر‘ على تعزيز مستويات الأداء والرفاهية وقدرات السير في جميع التضاريس. وقد جاءت سيارة جاكوار XE SV Project 8 المجمعة يدوياً لترتقي بهذا المفهوم إلى أقصى الحدود مع استخلاص الأداء الخارق ’جاكوار‘ ذات الأربعة أبواب. وتؤكد نتائج اختبار السيارة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه على التزامنا بتقديم أفضل مزايا ’جاكوار‘ إلى عملاء سيارة Project 8 الذين سيختبرون قريباً هذه السيارة الجديدة بأنفسهم".

*الأرقام المذكورة تستند إلى تقديرات الشركة المصنعة وتخضع للتأكيد النهائي قبل بدء عملية الإنتاج

#سيارات #ابواب

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