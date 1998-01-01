البلوفر الواسع موضتك هذا الشتاء

وكالات / سما /

موضة هذا الشتاء تأتي لتناسب جميع الأجسام المصرية , فقد أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن البلوفر التريكو الأكبر من المقاس يمثل نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة متحررة وجريئة وإحساساً بالدفء والراحة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر التريكو يأتي هذا الموسم بقصة ضخمة بحجم XXL لتكون أكبر من المقاس "Oversized"، مشيرة إلى أن هذا الموديل يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق حيث يمكن تنسيقه مع بنطلون جلد أسود للحصول على إطلالة نجمات موسيقى الروك.



كما يمكن تنسيقه مع البنطلون الجينز ذي أرجل واسعة, أما من ترغب في إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة فيمكنها تنسيق البلوفر مع جيب متوسطة الطول "ميدي"، خاصة مع الجيب البليسيه التي تتلألأ ببريق أحد الألوان الميتالك أو جيب تزدان بالكرانيش ومطبوعات الزهور.