جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. موضة

البلوفر الواسع موضتك هذا الشتاء

الأحد 03 ديسمبر 2017 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
البلوفر الواسع موضتك هذا الشتاء



وكالات / سما /

موضة هذا الشتاء تأتي لتناسب جميع الأجسام المصرية , فقد أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن البلوفر التريكو الأكبر من المقاس يمثل نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة متحررة وجريئة وإحساساً بالدفء والراحة. 

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر التريكو يأتي هذا الموسم بقصة ضخمة بحجم XXL لتكون أكبر من المقاس "Oversized"، مشيرة إلى أن هذا الموديل يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق حيث يمكن تنسيقه مع بنطلون جلد أسود للحصول على إطلالة نجمات موسيقى الروك. 

كما يمكن  تنسيقه مع البنطلون الجينز ذي أرجل واسعة,  أما من ترغب في إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة فيمكنها تنسيق البلوفر مع جيب متوسطة الطول "ميدي"، خاصة مع الجيب البليسيه التي  تتلألأ ببريق أحد الألوان الميتالك أو جيب  تزدان بالكرانيش ومطبوعات الزهور.

#البلوفر #الشتاء

أخبار ذات صلة

فضي

اللون الفضي موضتك هذا الشتاء

2017-636250913098863321-886_608x403

جيب الكاروهات.. موضتك في صيف 2017

2017-636245633278460404-846_608x403

البليزر الواسع يتربع على عرش الأناقة لهذا العام

d985d8a8d8aad983d8b1d8a9-d988d8a7d986d98ad982d8a9-d8a8d985d988d8b6d8a9-d8a7d984d981d8b1d988

الفرو عنوان أناقتك هذا الشتاء

الاصفر

الأصفر موضة الشتاء المقبل

جيب

موضة الجيب لهذا الشتاء

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

شاهد الفيديو: عهد التميمي في قاعة المحكمة الإسرائيلية التي رفضت الافراج عنها

مسؤولة مصرية : واشنطن بدأت بمعاقبة القاهرة على نصرتها للقدس

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

الإمارات تكشف عن سبب منع تونسيات من السفر على متن طائراتها

الأخبار الرئيسية

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

السنوار - ارشيف

مُستشرق إسرائيلي يزعم: السنوار أوقف الصواريخ لأنّه يُعّد الحركة للمواجهة الكبرى مع الاحتلال

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

ابو مازن

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

الامم المتحدة

أميركا تنتقم و تقرر خفض ميزانية الأمم المتحدة بسبب موقفها من فلسطين

الاتصالات الفلسطينية