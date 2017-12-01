سيارة مغطاة بشعر نسائي حقيقي تدخل غينيس

وكالات / سما /

دخلت سيدة إيطالية تدعى ماريا لوسيو مونو موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما استطاعت أن تغطي سيارتها بالكامل بالشعر الآدمي المأخوذ من رؤوس السيدات.

وأنفقت مونو وفقًا لموقع "CarBuzz" أكثر من ثمانين ألف يورو، واستغرقت نحو 150 ساعة من العمل لتغطية سيارتها وهي من نوع فيات 500 كلاسيكية بشعر النساء.

واستفادت مالكة السيارة من عملها كمصففة شعر لتجمع أكثر من 100 كجم من شعر زبائنها، ومن ثم إعادة تصفيفه وصبغه ليتناسب مع رؤيتها في كسوة السيارة من الخارج والداخل. وقالت ماريا إن الفكرة تختمر في ذهنها منذ سنوات مضت، إلا أنها كانت تنتظر اللحظة المناسبة لتنفيذها، وهو ما انتهى بنجاحها رغم أن البعض لم يتقبلها.

وأضافت مازحة "لا أعلم ما إذا كنت سأستطيع تحمل تكاليف تصفيف شعر سيارتي وتوفير الزيوت الخاصة به أم لا".