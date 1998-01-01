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كيف تغسل محرك سيارتك دون الإضرار به؟

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تغسل محرك سيارتك دون الإضرار به؟



وكالات / سما /

محرك السيارة هو العنصر الأساسي الذي يجب الاهتمام به وبنظافته بصفة مستمرة؛ كي يستمر في عمله بكفاءة عالية دون تضرر.

ولغسل المحرك وتنظيفه طريقة معينة يجب أن تتم بحرص؛ حتى لا يتضرر المحرك ويتأثر بصورة سلبية، وفي هذا الموضوع سنعرض لك خطوات غسل محرك السيارة بصورة سليمة.

أولاً- نفض المحرك من الأتربة والغبار، وتتم تلك العملية بطريقة بسيطة تستخدم فيها منفاخ الهواء "البلاور"، وتحاول أن تزيل الأتربة المتحركة من على سطح المحرك، ومن على وصلات الكهرباء ووصلات السوائل.

بعد ذلك قم بتغطية كل وصلات الكهرباء وعلب الكهرباء، وغيرها من الأشياء التي تعمل بالكهرباء، إضافة إلي مداخل الهواء للمحرك والسيارة، بواسطة أكياس بلاستيكية.

في الخطوة التالية، أحضر وعاء وضع به مواد منظفة "صابون سائل" وقربه من مصدر المياه، واجعل الماء يندفع داخل الوعاء بحيث يكون رغوة كثيفة ستستخدمها في التنظيف فيما بعد.

استخدم قطعة من قماش الفايبر، وحاول أن تجمع بها الرغوة الموجودة على سطح وعاء الماء المملوء بالماء والمنظفات، وابدأ بغسيل سطح المحرك والأجزاء المحيطة به بعناية، وكرر العملية؛ حتى تتأكد من زوال الأتربة والأوساخ تماماً.

قبل أن تنهى عملية التنظيف أحضر خرطوم مياه ذا قوة دفع قوية ليزيل كل الأوساخ المتبقية والمواد المنظفة، وابدأ على الفور في تجفيف سطح المحرك والمناطق المحيطة به مستخدماً دافع الهواء "البلاور"، ثم قم بتشغيل المحرك؛ لكي يقوم بباقي عملية التجفيف بنفسه من خلال درجة حرارته.

لا تكرر عملية غسيل محرك سيارتك بصورة مستمرة واجعلها على فترات متباعدة؛ حتى لا تعرض حوض السيارة لخطر التآكل والصدأ جراء المياه المتراكمة.

#غسيل #السيارات #محرك

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