الفرو يغزو السويت شيرت في 2018

وكالات / سما /

“الفرو” أكثر الصيحات المتوقع لها الانتشار خلال عام 2018، وعلى الرغم من أن استخداماته التقليدية تميل إلى إطلالات الكلاسيك لكن استخدامه هذا الخريف والشتاء بدأ في الدخول إلى إطلالات الكاجول، خاصة الـ”سويت شيرت”.

وظهرت صيحة في خريف وشتاء 2018 وهي تزيين الـ”سويت شيرت”، خاصة الأكمام بـ”الفرو”.



– تزيين الأكمام:

الشكل الأكثر انتشارا هذا الشتاء هو تزيين أكمام الـ”سويت شيرت” بالفرو، سواء بلون واحد أو أكثر، أو كان بطول الكم، أو الجزء السفلي منه فقط.



– تزيين الرقبة والمنطقة الأمامية:

كما يوجد الـ”سويت شيرت” المزين بالفرو على منطقة الرقبة، أو منطقة الصدر بأشكال هندسية مثل المثلث.



– الرسومات:

وكذلك يوجد “سويت شيرت” به رسومات يتم تزيينها بالفرو” مثل رسمة الآيس كريم.