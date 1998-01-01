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الفرو يغزو السويت شيرت في 2018

الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفرو يغزو السويت شيرت في 2018



وكالات / سما /

“الفرو” أكثر الصيحات المتوقع لها الانتشار خلال عام 2018، وعلى الرغم من أن استخداماته التقليدية تميل إلى إطلالات الكلاسيك لكن استخدامه هذا الخريف والشتاء بدأ في الدخول إلى إطلالات الكاجول، خاصة الـ”سويت شيرت”.
وظهرت صيحة في خريف وشتاء 2018 وهي تزيين الـ”سويت شيرت”، خاصة الأكمام بـ”الفرو”.

– تزيين الأكمام:
الشكل الأكثر انتشارا هذا الشتاء هو تزيين أكمام الـ”سويت شيرت” بالفرو، سواء بلون واحد أو أكثر، أو كان بطول الكم، أو الجزء السفلي منه فقط.

– تزيين الرقبة والمنطقة الأمامية:
كما يوجد الـ”سويت شيرت” المزين بالفرو على منطقة الرقبة، أو منطقة الصدر بأشكال هندسية مثل المثلث.

– الرسومات:
وكذلك يوجد “سويت شيرت” به رسومات يتم تزيينها بالفرو” مثل رسمة الآيس كريم.

#الفرو
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