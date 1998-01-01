فولفو XC40 الجديدة تستعد للانطلاق

وكالات / سما /

أعلنت شركة فولفو أنها ستطرح سيارتها XC40 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الصغيرة، في الأسواق خلال مارس (آذار) القادم بسعر يبدأ من 31 ألف و350 يورو لتشعل نار المنافسة مع أودي Q2 وبي إم دبليو X1 ومرسيدس GLA.



وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة XC40 الجديدة تعتمد على منصة جديدة، وتظهر بطول 40ر4 متر، وتقدم أماكن لخمسة ركاب، وسعة تخزين تتراوح بين 460 و1336 لتراً. وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد القيادة الآلية الجزئية حتى سرعة 130 كلم/س، ونظام إلكتروني لمنع مغادرة حارة السير بشكل غير مقصود.



وعلى صعيد المحركات يتوفر للسيارة الجديدة محرك بنزين سعة 2.0 لتر وبقوة 182 كيلووات/247 حصان، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تبلغ 230 كلم/س، في حين يبلغ معدل استهلاكه من الوقود 7.3 لتر/100 كلم. كما تضم الباقة محرك ديزل سعة 2.0 لتر وبقوة 140 كيلووات/190 حصان، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تبلغ 210 كلم/س، ويستهلك 5.1 لتر/100 كلم.



وينضم لهذه المحركات في وقت لاحق محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 114 كيلووات/156 حصان. ويعتمد هذا الموديل على الدفع الأمامي مع ناقل حركة يدوي، في حين يستهلك 6.8 لتر/100 كلم.

