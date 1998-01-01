الأصفر موضة المعاطف هذا الشتاء

وكالات / سما /

من المعلوم أن الألوان الفاتحة موضة خاصة بالصيف , ولكن هذا الشتاء غير القوانين التي اعتادنا عليها حيث يغازل الأصفر هذا الشتاء موضة المعاطف , فإليكم التفاصيل.

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن اللون الأصفر يكسو موضة المعاطف هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تطرد الكآبة وتشيع أجواء الدفء والبهجة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن الأصفر يغازل كل النساء سواء المرأة صاحبة البشرة الشاحبة والمرأة ذات البشرة السمراء، وذلك بشرط اختيار الدرجة المناسبة للبشرة.



أما المرأة ذات البشرة الفاتحة ينبغي عليها اختيار معطف يكتسي بإحدى درجات الأصفر الباستيلي في حين يغازل الأصفر القوي المرأة ذات البشرة الداكنة.