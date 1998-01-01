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لعشاق حقائب اليد .. تعرفي على موضتها هذا الشتاء

الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لعشاق حقائب اليد .. تعرفي على موضتها هذا الشتاء



وكالات / سما /

حقيبة اليد من قطع الملابس الاساسية التي تكمل جمالك وأناقتك , في التقرير التالي نعرفك على موضة حقيبة اليد هذا الشتاء.

أوضحت يوليا فيرنر، المحررة بمجلة المرأة "جلامور" الألمانية، أن موضة الحقائب تتسم في موسم هذا الشتاء  بتنوع كبير لترضي كل الأذواق، فمن حيث الحجم توجد موديلات ضخمة مثل حقيبة التسوق الأكبر من المقاس "Oversized Shopper" وأخرى صغيرة مثل حقيبة الوسط، التي يتم إرتداؤها على الوسط بحزام. 

ومن جانبه، قال مستشار المظهر الألماني أندرياس روزه إن الشكل المستدير يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، إلى جانب الموديلات المستطيلة، التي تتخذ شكل مظروف الجوابات وتشتمل على عروة لليد، بالإضافة إلى حقائب الظهر ذات الطابع العملي المريح. 


وبدورها أشارت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر إلى أن الحقائب تخطف الأنظار إليها هذا الموسم بألوانها الجذابة، مثل ألوان الأحجار الكريمة كالأخضر الزمردي، وكذلك الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والكونياك، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني والبيج. 

كما تمتاز الحقائب هذا الموسم بالتفاصيل الغنية، حيث إنها تزدان بالشعارات مثل الأزياء، كما أن الأقفال لم تعد مجرد وسيلة لفتح وغلق الحقيبة، وصارت حليات ديكورية لإضفاء لمسة جاذبية على الحقيبة.

#حقائب اليد #الشتاء

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