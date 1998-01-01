كيف تتجنب انفجار بطارية السيارة؟

وكالات / سما /

بطارية السيارة من الأجزاء الهامة التي يعتمد عليها المحرك وبعض أجزاء السيارة الأخرى للعمل بشكل جيد وفي كامل كفاءتها.

ولكن هناك بعض المشكلات التي تؤرق قائدي السيارات، والتساؤلات حول بطارية السيارة، وبعض المخاوف التي تراود أذهان البعض حولها، وفي هذا التقرير سنجيب عن بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً حول بطارية السيارة.

ما العمر الافتراضي لبطارية السيارة؟

بالتأكيد يعتمد العمر الافتراضي لأي شيء يتم تصنيعة على مجموعة من العوامل، والتي ترتبط بطريقة الاستخدام والالتزام بالإرشادات التي تأتي مع المنتج والبيئة المحيطة بالمنتج وعملية الصيانة التي تجري له.

وتلك الأمور تنطبق على بطارية السيارة بالتأكيد، لذلك نجد أن العمر الافتراضي من بطارية لأخرى قد يختلف باختلاف نوعها والشخص المستخدم لها والظروف التي ذكرناها في الأعلى، ولكن العمر الافتراضي للبطارية المتعارف عليه هو من 4 إلى 5 سنوات تقريباً، ولكن العيش في المناطق الحارة قد يقلل من عمر البطارية إلى النصف تقريباً لتصبح من 2 إلى 4 سنوات تقريباً.



هل تنفجر بطارية السيارة؟

يتبادر هذا السؤال في الكثير من الأذهان، حول إمكانية انفجار بطارية السيارة، وكيفية التعامل معه، والحقيقة أن بطارية السيارة قد تكون قابلة للانفجار في بعض الحالات النادرة.

ما الأمور التي تسبب انفجار بطارية السيارة؟

قد تصبح بطارية السيارة قابلة للانفجار في حالات نادرة، وذلك على سبيل المثال عندما تفرغ البطارية إلى نقطة معينة تصبح فيها غير قادرة على تشغيل المحرك، ما يتسبب في وجود كمية من غاز الهيدروجين الناتج عن تفاعلات البطارية والتي يمكن أن تتسرب من البطارية.

ومن المعلوم أن غاز الهيدروجين من الغازات القابلة للاشتعال، لذلك وجود هذا الغاز داخل البطارية أو تسربه منها يكون فقط منتظراً لمصدر للاشتعال، وهو ما قد يسبب

كيفية تجنب انفجار البطارية؟

1-التأكد من إجراء الكشف الدوري على البطارية للتأكد من سلامتها

2-التأكد من سلامة جسم البطارية وعدم وجود أى شروخ تسمح بتسرب الغاز من داخلها

3-في حالة الغربة في إعادة شحن البطارية توجه لمتخصص يتعامل معها

4-احترس أثناء توصيل كابلات إعادة تشغيل البطارية "وصلت Jumper" وتجنب صدور شرارة نتيجة احتكاك الكابلات بقواطب البطارية أثناء توصيلها.