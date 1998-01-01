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للمحجبة قواعد مهمة يجب مراعاتها في أزياء ملابس العمل

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمحجبة قواعد مهمة يجب مراعاتها في أزياء ملابس العمل



وكالات / سما /

تعد مقابلة العمل من الأشياء المهمة للغاية والتي يتحدد على أساسها القبول في العمل أو الرفض. طريقة ارتداء الملابس ومدى تنسيقها يعكس انطباعًا يؤخذ في الاعتبار عند تقييمك لدى رئيس العمل. مقابلة العمل لها أسس وقواعد هامة لابد أن تتحلى بها كل فتاة مقبلة على هذه الخطوة. إذا كنت من المحجبات وتحتارين في طريقة تنسيق ملابسك لمقابلة العمل.

اعلمي أن تنسيق الألوان من الأشياء الهامة التي يجب أن تراعيها جيدا في أزياء المقابلة الشخصية، لأنها ستعكس مدى أناقتها.

- ابتعدي عن الملابس الكاجوال مثل التي شيرتات والبنطلونات الواسعة المنقوشة واستبدليها بالملابس البسيطة الكلاسيكية. فاتجهي إلى البلايزر  والبنطلون الجينز والقمصان أو البلوزات الخفيفة.

- تخلي عن البنطلونات الجينز الممزقة في المقابلة الشخصية، لأنها غير مناسبة تماما لمقابلة رسمية وهامة.

- الفساتين ذات الألوان الموحدة  التنانير  الماكسي ستكون رائعة إذا نسقت معها بليزر أو جاكيت قصير.

- إذا كنت تفضلين ارتداء الإيشاربات المنقوشة، فيفضل أن تختاري نقشة هادئة وبسيطة. والأفضل أن تتجهي إلى الألوان الموحدة من الإيشاربات الشيفون والستان.

- اختاري حقيبة متوسطة الحجم أو صغيرة لمقابلة العمل، لتميزي بها إطلالتك الجذابة.

- تجنبي ارتداء أي قطع من الإكسسوارات كبيرة الحجم حتى لا تشتت الانتباه عن كلامك الهام في مقابلة العمل.

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