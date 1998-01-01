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هذه هى موضة ألوان الأحذية هذا الشتاء

الأحد 12 نوفمبر 2017 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه هى موضة ألوان الأحذية هذا الشتاء



وكالات / سما /

الأحذية من الاشياء التي تزيد أناقتك , وحتى تعرفي الموضة الخاصة بها اطلعي على هذا التقرير .

تتألق الأحذية هذا الموسم بالأحمر أو  بألوان الميتالك البراقة أو  بألوان الأحجار الكريمة، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار من ناحية ولتكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام من ناحية أخرى. 

وقالت خبير الأحذية كلاوديا شولتس إن الأحمر يتربع على عرش موضة الأحذية هذا الشتاء,  ومن جانبه أوضح خبير الموضة أليكساندر راديماخر أن الأحمر يطل بطيف لوني واسع يمتد من الكرزي وصولاً إلى البوردو وغيره من درجات الأحمر الداكنة.

وبدورها، أشارت الاستايلست ريتشي كاركوفسكي إلى أن الأحذية تتلألأ هذا الموسم أيضاً بالألوان الميتالك البرّاقة، مثل الذهبي والفضي.

وتضفي هذه الألوان اللامعة لمسة أناقة وفخامة على قطع الملابس، التي تتحلى بالبساطة. 

وأضافت شولتس أن  الأخضر الزمردي واللون  البنفسجي أو حجر الياقوت الأزرق من الألوان  التي تعطيكي أناقة خاصة عند إرتدائها  مع خامة المخمل.

#موضة #احذية

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