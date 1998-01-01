دراسة مفاجئة: سرطان الثدي "ينام" لسنوات ثم يصحو

لندن /وكالات/

كشفت دراسة حديثة أن سرطان الثدي عند المرأة يمكن أن يبقى نائما لمدة 15 عاما بعد تلقي المريضة علاجا ناجحا.



وتوصلت الدراسة إلى أن المريضة قد تشفى من السرطان بعد خضوعها لكل مراحل العلاج، إلا أن المرض سيعود بعد سنوات عديدة.



ووفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الأطباء بعد تحليل بيانات أكثر من 88 مريضة وجدوا أن المرض "ينام" حوالي 15 سنة قبل أن يعاود الظهور من جديد.



وذكر الأطباء أن أورام السرطان تنتشر بسرعة كبيرة في جسم الإنسان، قبل أن تتوقف عن النمو لسنوات، وبعدها تظهر أعراض المرض مرة أخرى.



وتلقت المصابات بالسرطان، اللواتي خضعن للدراسة، أدوية وعلاجات لمدة 5 سنوات وبعدها شفين من المرض.



وغالبية المريضات اكتشفن أن السرطان ظهر في مكان جديد مثل في العظام والكبد والرئة.



(سكاي نيوز)