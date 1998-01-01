جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة مفاجئة: سرطان الثدي "ينام" لسنوات ثم يصحو

الجمعة 10 نوفمبر 2017 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة مفاجئة: سرطان الثدي "ينام" لسنوات ثم يصحو



لندن /وكالات/

كشفت دراسة حديثة أن سرطان الثدي عند المرأة يمكن أن يبقى نائما لمدة 15 عاما بعد تلقي المريضة علاجا ناجحا.

وتوصلت الدراسة إلى أن المريضة قد تشفى من السرطان بعد خضوعها لكل مراحل العلاج، إلا أن المرض سيعود بعد سنوات عديدة.

ووفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الأطباء بعد تحليل بيانات أكثر من 88 مريضة وجدوا أن المرض "ينام" حوالي 15 سنة قبل أن يعاود الظهور من جديد.

وذكر الأطباء أن أورام السرطان تنتشر بسرعة كبيرة في جسم الإنسان، قبل أن تتوقف عن النمو لسنوات، وبعدها تظهر أعراض المرض مرة أخرى.

وتلقت المصابات بالسرطان، اللواتي خضعن للدراسة، أدوية وعلاجات لمدة 5 سنوات وبعدها شفين من المرض.

وغالبية المريضات اكتشفن أن السرطان ظهر في مكان جديد مثل في العظام والكبد والرئة.

(سكاي نيوز)

أخبار ذات صلة

"تناول الفواكه" فى المراهقة يساهم في الحد من سرطان الثدي

"الأونروا": سرطان الثدي مبعث قلق وخوف لدى نساء غزة

زيت الزيتون لمحاربة سرطان الثدي!

كوب من عصير الطماطم يوميا يقي من سرطان الثدي

حاربي خطر سرطان الثدي من خلال الرياضة!

اكتشاف طريقة فعالة لعلاج سرطان الثدي

الأكثر قراءة اليوم

السرُّ وراء عدم تصويت كندا ضدَّ قرار ترامب حول القدس في الأمم المتحدة

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

الحوثيون : التحالف قصف تجمعا لدعم الفلسطينيين ضد قرار ترامب

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الأخبار الرئيسية

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

عمليات استشهادية - ارشيف

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

سامي الدحدوح - ارشيف

استشهاد سامي الدحدوح متاثراً بجراحه التي اصيب بها قبل ايام شرق غزة

وزير الإسكان الإسرائيلي

وزير الإسكان الإسرائيلي يروج لخطة بناء استيطانية كبيرة في "القدس الكبرى"

الاتصالات الفلسطينية