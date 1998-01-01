جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. صحة

تحذير: لا تخزن البيض بباب الثلاجة

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير: لا تخزن البيض بباب الثلاجة



وكالات / سما /

يختار الناس في العادة، الرفوف الموجودة في باب الثلاجة حتى يقوموا بحفظ البيض، لكن خبيرة في التخزين قالت إن الطريقة مضرة ودعت إلى تغييرها.

وأوضحت المسؤولة في شركة "سبيس ستشايشن"، فلاتكا ليك، أن باب الثلاجة أسوأ مكان على الإطلاق لحفظ البيض، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

ويكمن السبب في اضطرار الناس إلى فتح باب الثلاجة باستمرار طيلة اليوم، وحين يحصل ذلك، يتعرض البيض لدرجات متفاوتة من الحرارة، ويصبح أكثر عرضة لأن يفسد مقارنة بالبيض المحفوظ في أماكن أخرى.

 

وتضيف الخبيرة أن ثمة خلافاً حول الطريقة المثلى لحفظ البيض، ذلك أن هناك من يدافع عن وضعه في الثلاجة، وثمة من يحبذ تركه خارجها.

#البيض #الثلاجة

أخبار ذات صلة

توقّفي عن وضع البيض في باب الثلاجة.. السبب صحّي وخطير جداً!

860x484 (2)

لا تضعي هذه التوابل في الثلاجة

860x484 (9)

لا تحفظي البطاطس في الثلاجة

860x484 (1)

كل ما أنت بحاجة إلى معرفته عن الثلاجة

860x484 (1)

هل وضع الحليب في باب الثلاجة يفسده ؟!

إذا كنت تحفظين الطماطم في الثلاجة توقّفي عن ذلك فوراً!!

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

الحوثيون : التحالف قصف تجمعا لدعم الفلسطينيين ضد قرار ترامب

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

الأخبار الرئيسية

موظفو غزة امام البنوك

وزارة المالية تتسلم كشوفات المستثنيين من التقاعد بغزة

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

عمليات استشهادية - ارشيف

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الاتصالات الفلسطينية