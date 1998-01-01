بهذه الطريقة.. حافظي على حقائبك الجلدية من التلف

وكالات / سما /

تعد الحقائب الجلدية من أجمل الإكسسوارات التي ممكن أن تقتنيها المرأة، فهي شيء أساسي ولا تكتمل إطلالة أي امرأة بدونها، ولكن السؤال المحير لكثير من النساء يكمن في الطريقة الصحيحة للحفاظ على الحقيبة الجلدية من التلف، وخاصة إذا كانت باهظة الثمن أو من إحدى المصممين المفضلين لديك، في السطور التالية ستعرفين السر وراء الحفاظ على حقيبتك الجلدية:



١- قومي بمسح الحقيبة مرة أسبوعيا بقطعة مبللة بماء مضافا إليها القليل من الصابون السائل وذلك حتى تتخلصي من أي أتربة قد تتراكم على حقيبتك، لا تستخدمي المناديل المبللة للأطفال أو الخل أو أي نوع من المنظفات المنزلية لأنها ستؤدي إلى تغير لون الجلد أو ربما تؤدي إلى خدشه.



٢- إذا ظهرت أي علامات على الحقيبة ولا تعلمي مصدرها، لا تحاولي إزالتها بنفسك، فمن الأفضل أن تبحثي عن منتج خاص بتنظيف الجلد وتتبعي التعليمات جيدا ومن ثم تتركيها جيدا لكي تجف.



٣- حافظي دائما على ملء حقيبتك بورق حتى لا يتغير شكلها الخارجي أو تتكسر.



٤- لا تستخدمي الماء على الإطلاق لمحاولة تنظيف أي نوع من الشحوم التي لصقت بحقيبتك عن طريق الخطأ.



٥- لتخزين حقيبتك الجلدية، قومي بوضعها في الحقيبة القماش التي تأتي معها.



٦- لا تتركي الحقيبة الجلدية في مكان يسلط عليه ضوء الشمس لأن ذلك قد يتسبب في تغير لونها.



٧- إذا كنت سترتدين ملابس داكنة، تأكدي أن صبغتها جيدة حتى لا تترك علامات على حقيبتك.



٨- للتخلص من الرائحة الكريهة داخل حقيبتك الجلدية، ضعي القليل من بيكربونات الصوديوم واغلقيها لمدة ٢٤ ساعة وبعدها نظفيها جيدا منها وستلاحظين أن الرائحة قد اختفت.