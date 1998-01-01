جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. صحة

6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع



وكالات / سما /

يعاني كثيرون من الصداع وآلام الرأس والتي تعد أحد منغصات الحياة الأكثر شيوعا على مستوى العالم، مع اختلاف أنواعه وحدته، فهناك الصداع الناجم عن الإرهاق وضغط العمل، وغيره من نوبات الصداع النصفي، إلى أنواع أخرى من الصداع غير المبررة فضلاً عن الصداع الذي يعد مؤشراً على الإصابة بمرض خطير.

وعلى الرغم من أن المسكنات الطبية الكيميائية المتوفرة بكثرة في الصيدليات دون وصفة طبية، قادرة على القضاء على الصداع في أغلب الأحيان إلا أن كثرة استخدامها ليس بالأمر المستحب على المدى الطويل.

فإذا كنت ممن يعانون من نوبات الصداع المتكررة، إليك الحل السحري الذي سيخلصك من الصداع في 5 دقائق فقط، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.

ويتلخص هذا الحل السحري في الجلوس في وضع مريح وإغماض العينين مع أخذ نفس عميق وتدليك 6 مراكز رئيسية في جسمك وهي كالآتي:

1 - نقطة ينتانغ أو العين الثالثة

إذا شعرت بأنك تعاني من صداع في عينيك أو المنطقة المحيطة بهما، فكل ما عليك فعله هو تدليك منطقة العين الثالثة أو ينتانغ، وهي تلك المنطقة الواقعة بين الحاجبين، ويكفي تدليكها لمدة 60 ثانية بحركات دائرية .

2 - نقطة الزان شو

وتتمركز هذه المنطقة في قاعدة الحاجبين الداخلية وتدليكها لمدة دقيقة بحركات دائرية أيضاً لا يجعل الصداع يتوقف فقط بل يوقف سيلان الأنف أيضاً.

3 - نقطة ينغكسيانغ

تقع نقطة ينغكسيانغ في أسفل عظام الفك ويساعد تدليكها والضغط عليها لمدة دقيقة وبحركات دائرية على فتح الجيوب الأنفية لمن يعانون من أوجاعها الرهيبة والصداع التي تسببه، والحد من آلام الأسنان وتخفيف التوتر.

4 - نقطة تيان شو

وتقع هذه النقطة في الجزء الخلفي من الرأس وتحديداً في الوسط بين الأذنين وبداية العمود الفقري، ويساعد تدليك هذه النقطة على تخفيف احتقان الأنف وآلام العينين والأذنين والصداع الشديد والصداع النصفي .

5 - نقطة شواي غو

وتقع تلك النقطة على ارتفاع من 2 إلى 3 سم أعلى الأذن، ويساعد الضغط عليها في التخلص من إجهاد_العينين والصداع الناجم عنها.

6 - نقطة هي جو

تقع تلك النقطة على الجزء الخلفي من اليد بين الإبهام والسبابة، والضغط عليها يساعد في تخفيف آلام الظهر ووجع الأسنان واللثة، والصداع النصفي، والغثيان، إضافة إلى القضاء على تشنجات عضلات الرقبة الناجمة عن التوتر.

#الصداع #الرأس #الجسم

أخبار ذات صلة

7 طرق سحرية تخلصك من الشفاه الداكنة

1943bd33515b8fd5f03bfe4d212ced79

وصفات سحرية للتخلص من الصداع النصفي

معلومات غريبة عن جسدك.. الثالثة ستدهشك

علامة في جسدك تحذرك من احتمال حدوث السكتات القلبية ، تعرف عليها

4 طرق تخلصك من خجلك

التنفس

طريقة بسيطة للتنفس تخلصك من التوتر

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

أردوغان: كان على ترامب أن يتصل بي قبل اتخاذه قرارا بشأن القدس

الأخبار الرئيسية

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

عمليات استشهادية - ارشيف

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الاتصالات الفلسطينية