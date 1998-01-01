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ماذا يحصل لو تناولت ملعقة زيت زيتون على الريق

الإثنين 06 نوفمبر 2017 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحصل لو تناولت ملعقة زيت زيتون على الريق



وكالات / سما /

يعد زيت الزيتون واحداً من العلاجات الفعالة جداً للكثير من الامراض التي قد تصيب الانسان منذ القدم وحتى اليوم. الا ان الكثير من الاشخاص لا يعرفون فوائده الجمة على الصحة العامة، والطريقة الافضل لتناوله. ومن هنا نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن فوائد زيت الزيتون على الريق.

فوائد زيت الزيتون على الريق
- مقوٍ للقلب والأوعية الدموية: إنَّ تناول ملعقة كبيرة أو ملعقتين من زيت الزيتون البكر الممتاز يومياً بانتظام يكون له أثر إيجابي على صحة قلبك، بحيث ان زيت الزيتون يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم وذلك بفضل مادة البوليفينول التي يحتوي عليها.

- يمنع السرطان: إنَّ المواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين E والفينول، الموجودة بشكل وافر في زيت الزيتون البكر الممتاز تعد من المواد المضادة للسرطان حيث انها تبطئ نمو الخلايا السرطانية.

- علاج الإمساك: يحفز زيت الزيتون إنتاج الأنزيمات الهاضمة ويحسن حركة الأمعاء، وبالتالي فان تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز في الصباح هو حل بسيط وفعال للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.

- علاج عسر الهضم: يساعد زيت الزيتون البكر على إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي، ما يساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي لجعله يعمل بشكل جيد، ولعلاج مشاكل مثل الانتفاخ والغازات واضطرابات المعدة، والحرقة، وانتفاخ البطن.

- يشجع على فقدان الوزن: إن زيت الزيتون البكر لا يؤدي الى زيادة الوزن لان لديه القدرة على تعزيز فقدان الوزن بسبب الأكسدة، مما يزيد من معدل حرق الدهون.

 
#الزيت #الصباح #الامراض

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