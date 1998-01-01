ما هو البنطلون الجينز المناسب لشكل جسمك؟

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لا توجد فتاة يخلو دولابها من البنطلون الجينز , وحتى تستطيعون أن ترتديه ويكون متاسبا لك , في السطور التالية نعرفك على نوع الجينز المناسب لقوامك.

التفاحة

يمتاز قوام التفاحة بخصر نحيف وسيقان رشيقة، بينما يكون الوسط أعرض بعض الشيء, ويعد الجينز ذو الوسط العالي "High Waist Jeans" مناسباً لهذا القوام، حيث إنه يخفي منطقة البطن الممتلئة بعض الشيء.



الكمثرى

يمتاز قوام الكمثرى بخصر أعرض بعض الشيء من الأكتاف والأرداف وأفخاذ أكثر إمتلاءً.

ويبدو هذا القوام بمظهر أكثر رشاقة مع الجينز بقصّة "Bootcut"، أي ذي الأرجل الواسعة بعض الشيء, ويراعى أيضاً أن يكون الجينز ذا جيوب صغيرة ومنخفضة، كي تبدو الأرداف أكثر نحافة.



المستطيل

يمتاز القوام، الذي يتخذ شكل المستطيل، بطابع رياضي, ويبدو هذا القوام جذابا مع جينز البوي فريند "Boyfriend" ذي القصّة الفضفاضة.

ولإضفاء لمسة أنوثة على المظهر يمكن "تشمير" البنطال حتى الكاحل وإرتداء حذاء ذو كعب عالي.



القامة القصيرة

ينبغي على المرأة ذات القامة القصيرة اختيار جينز ذي قصة مستقيمة ووسط عالي لإطالة القوام بصرياً.

ولتأكيد هذا التأثير يمكن اختيار موديل يصل طوله إلى الكاحل مع إرتداء حذاء ذي كعب عالي



القامة الطويلة

معظم موديلات البناطيل تبدو قصيرة بعض الشيء مع المرأة ذات القامة الطويلة.

ويمكن للمرأة ذات القامة الطويلة اختيار جينز يصل طوله إلى الكاحل "Cropped Jeans" وتنسيقه مع حذاء أنيق يخطف الأنظار.