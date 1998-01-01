جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. صحة

العمر الأفضل للإنجاب

الجمعة 03 نوفمبر 2017 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمر الأفضل للإنجاب



وكالات / سما /

 قدم أطباء من مركز بوسطن الأمريكي للعلوم نتائج دراسة تبين العمر الذي لا يُنصح الرجال بعده بالإنجاب.

توصل الأطباء لتلك النتائج التي قدموها في تقرير للجمعية الأمريكية للطب الإنجابي مؤخرا، بعد دراسة قاموا خلالها بمقارنة 3532 صورة شعاعية تظهر تطور الأجنة عند 527 عائلة، حيث تبين أن نمو أجنة النساء اللواتي كان أزواجهن أكبر من 50 عاما أبطأ بمعدل 35% من أجنة النساء اللواتي حملن من رجال بعمر 35 سنة أو أصغر.

وفي نفس السياق كانت دراسة قام بها خبراء من مركز Weill Cornell Medicine قد أشارت سابقا إلى أن الحيوانات المنوية عند الرجال تصاب بطفرات تؤثر على قدراتها على تخصيب البويضات مع التقدم بالعمر، وهذه الطفرات لوحظت بشكل واضح عند الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي سياق حرصها على ضمان صحة المواطنين بدأت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بالاهتمام بعلم طب الإنجاب الذي يعنى بتشخيص وعلاج مشاكل الإنجاب، ويوجه الناس إلى العمر والسبل الأفضل لإنجاب أطفال يتمتعون بصحة جيدة.

#العمر #الانجاب

أخبار ذات صلة

قهوة

هل القهوة تطيل العمر ؟!

الحمل

الحمل في الكبر يطيل العمر ..!

maxresdefault

هل يؤدي تلوث الهواء إلى قصر العمر؟

ي

دراسة.. القهوة تطيل العمر

فئة الدم الخاصة بك تحدد العمر المتوقع لك!

2017-636278574464197617-419_608x403

أطعمة علينا تناولها في العشرينات من العمر

الأكثر قراءة اليوم

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

بعد أقل من 24 ساعةً على عودتها .. MBC توقف علا الفارس مجدداً وإنذار للقناة

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

أردوغان: كان على ترامب أن يتصل بي قبل اتخاذه قرارا بشأن القدس

الأخبار الرئيسية

عناصر من داعش

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

عمليات استشهادية - ارشيف

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

الاتصالات الفلسطينية