جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. موضة

موضة الجيب لهذا الشتاء

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
موضة الجيب لهذا الشتاء



كل فترة تتغير موضة الملابس , وفي هذا الشتاء نعرفك على موضة الجيب التي عليك اتباعها في هذا الشتاء وكيف يمكن تنسيقها حتى تتألقي.

تمثل الجيب نجمة الموضة في خريف وشتاء 2018 لتؤكد على أنوثة ورقة المرأة العصرية, وتطل الجيب بموديلات متنوعة، كي تجد كل امرأة ما يناسب قوامها، كما تخطف الجيب الأنظار إليها هذا الموسم بألوانها الزاهية ونقوشها الجذابة لتمنح المرأة إطلالة مبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية ماريا هانز إن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً للجيب  وهى الجيب التي  تكون ضيقة عند الوسط وواسعة عند الأفخاذ، في حين يصل طولها إلى فوق الركبة بقليل .

وإلى جانب خامة الصوف الكلاسيكية تأتي هذه الجيب مصنوعة من المخمل لإطلالة أكثر أناقة وفخامة, وإلى جانب الموديلات الجريئة، توجد أيضاً موديلات تتحلى بالبساطة، كالجيب المصنوعة من الصوف الناعم وذات قصة كلاسيكية على شكل حرف A.

وتمتاز هذه الجيب بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة مناسبة للعمل من خلال تنسيقها مع بليزر، في حين يمكن الحصول على إطلالة مسائية من خلال تنسيقها مع بلوزة حريرية ذات فيونكة والكثير من الحُلي.

ومن ناحية أخرى أشارت الاستايلست الألمانية ريتشي كاركوفسكي إلى أن الجيب تطل هذا الموسم بطيف لوني واسع يمتد من درجات الباستيل الناعمة مثل الوردي العتيق وصولا إلى الدرجات الساطعة باتجاه ألوان النيون، إلى جانب الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والأزرق والرمادي. 

كما تزدان الجيب هذا الموسم بمطبوعات الزهور ونقوش الكاروه والتقليمات، بالإضافة إلى أن بعض الموديلات تخطف الأنظار إليها من خلال التطريزات، التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة. 

#موضة #الجيب #الشتاء

أخبار ذات صلة

الاصفر

الأصفر موضة الشتاء المقبل

احذية

هذه هى موضة ألوان الأحذية هذا الشتاء

الاصفر

الأصفر موضة المعاطف هذا الشتاء

بلوزة

تعرفي على موضة بلوفرات الشتاء القادم

القطيفة

القطيفة .. يسيطر على موضة ملابسك هذا الشتاء

بنطلون

البنطلون القطيفة يتربع على موضة هذا الشتاء

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

شاهد الفيديو: عهد التميمي في قاعة المحكمة الإسرائيلية التي رفضت الافراج عنها

مسؤولة مصرية : واشنطن بدأت بمعاقبة القاهرة على نصرتها للقدس

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

الإمارات تكشف عن سبب منع تونسيات من السفر على متن طائراتها

الأخبار الرئيسية

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

السنوار - ارشيف

مُستشرق إسرائيلي يزعم: السنوار أوقف الصواريخ لأنّه يُعّد الحركة للمواجهة الكبرى مع الاحتلال

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

ابو مازن

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

الامم المتحدة

أميركا تنتقم و تقرر خفض ميزانية الأمم المتحدة بسبب موقفها من فلسطين

الاتصالات الفلسطينية