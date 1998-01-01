موضة الجيب لهذا الشتاء

كل فترة تتغير موضة الملابس , وفي هذا الشتاء نعرفك على موضة الجيب التي عليك اتباعها في هذا الشتاء وكيف يمكن تنسيقها حتى تتألقي.

تمثل الجيب نجمة الموضة في خريف وشتاء 2018 لتؤكد على أنوثة ورقة المرأة العصرية, وتطل الجيب بموديلات متنوعة، كي تجد كل امرأة ما يناسب قوامها، كما تخطف الجيب الأنظار إليها هذا الموسم بألوانها الزاهية ونقوشها الجذابة لتمنح المرأة إطلالة مبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية ماريا هانز إن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً للجيب وهى الجيب التي تكون ضيقة عند الوسط وواسعة عند الأفخاذ، في حين يصل طولها إلى فوق الركبة بقليل .

وإلى جانب خامة الصوف الكلاسيكية تأتي هذه الجيب مصنوعة من المخمل لإطلالة أكثر أناقة وفخامة, وإلى جانب الموديلات الجريئة، توجد أيضاً موديلات تتحلى بالبساطة، كالجيب المصنوعة من الصوف الناعم وذات قصة كلاسيكية على شكل حرف A.

وتمتاز هذه الجيب بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة مناسبة للعمل من خلال تنسيقها مع بليزر، في حين يمكن الحصول على إطلالة مسائية من خلال تنسيقها مع بلوزة حريرية ذات فيونكة والكثير من الحُلي.



ومن ناحية أخرى أشارت الاستايلست الألمانية ريتشي كاركوفسكي إلى أن الجيب تطل هذا الموسم بطيف لوني واسع يمتد من درجات الباستيل الناعمة مثل الوردي العتيق وصولا إلى الدرجات الساطعة باتجاه ألوان النيون، إلى جانب الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والأزرق والرمادي.



كما تزدان الجيب هذا الموسم بمطبوعات الزهور ونقوش الكاروه والتقليمات، بالإضافة إلى أن بعض الموديلات تخطف الأنظار إليها من خلال التطريزات، التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة.