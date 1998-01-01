جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أبحاث ودراسات

التدخل العسكري الإيراني في سوريا..اطلس للدراسات

الخميس 21 سبتمبر 2017 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التدخل العسكري الإيراني في سوريا..اطلس للدراسات



غزة/سما/

التدخل العسكري الإيراني في سوريا، في الأساس منذ 2014، هو تدخل غير مسبوق في المنطقة ويعكس عناصر جديدة في سلوك إيران.

إن لهذا التدخل أهمية كبيرة، حيث أنه يؤثر على مستقبل النظام في سوريا وعلى مستقبل الدولة بشكل عام، وهو يؤثر على قدرة إيران العسكرية وعلى تأثيرها في سوريا وفي دول أخرى في المنطقة، وكذلك على القدرة العسكرية لحزب الله ومنظمات شيعية مسلحة تابعة لإيران، كما ان له تداعيات على التعاون العسكري بين إيران وروسيا، وعلى مستقبل النضال ضد التنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا. ولكن في المرحلة الحالية فإن التدخل مهم قبل كل شيء لأنه يمثل رؤيا استراتيجية جديدة لإيران تهدف إلى بناء فضاء تحكم وتأثير يربط إيران مع سوريا ولبنان.

وبناءً على ذلك، فإنه يستدعي اهتمامًا من جانب الدول الأخرى التي تعمل في المنطقة، ومن بينها الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وإسرائيل. هذه الدراسة ستبحث في عدد من المعاني الاستراتيجية والعسكرية لنشاطات إيران في سوريا وتأثيرها على سلوكها الإقليمي.

الدراسة كاملة ..اضغط هنا 

أخبار ذات صلة

خيبة أمل اسرائيلية من تأجيل العدوان الامريكي على سوريا ...اطلس للدراسات

اليمين الإسرائيلي على صخرة غزة ...اطلس للدراسات

سلق الإعمار واستمرار الحصار ..اطلس للدراسات

لكل انتخابات حربها ...اطلس للدراسات الاسرائيلية

نتنياهو البهلوان..مركز اطلس للدراسات الاسرائيلية

نتنياهو البهلوان..مركز اطلس للدراسات الاسرائيلية

ساعدوا حماس حتى لا تضطر للحرب ...اطلس للدراسات

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

الموت يفجع عائلة أبو بدر

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية