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الإفطار بالبيض أسرع الطرق لخسارة الوزن

السبت 16 سبتمبر 2017 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفطار بالبيض أسرع الطرق لخسارة الوزن



فائدة جديدة تضاف إلى فوائد البيض الذي يحتوي على نسبة بروتين عالية الجودة، ويعمل على توفير جميع الأحماض الأمينية الأساسية، إلا أن خسارة الوزن إحدى فوائده التي يجهلها البعض.
وكشفت دراسة -نشرت في المكتبة الوطنية الطبية الأمريكية لمعاهد الصحة- أن تناول البيض على الإفطار يمكن أن يكون أسرع طريقة لفقدان الوزن بالنسبة لمن يتطلعون لخسارة كمية قليلة من وزنهم.
وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس″ البريطانية نقلا عن الدراسة أن الإفطار بالبيض يساعد على فقدان الوزن بنسبة تصل إلى ٦٥% خلال ٨ أسابيع.
وأوضحت الدراسة أنه بعد 8 أسابيع على مجموعة من المتطوعين الذين تناولوا البيض على الإفطار ظهر لديهم انخفاض مؤشر كتلة الجسم بنسبة ٦١%، وهذا يعني أنهم حصلوا على وجبة فطور تحتوي على بيضتين يبلغ سعرهما الحراري ٣٤٠ سعرة أو وجبة إفطار تحتوي على كعك يتماثل مع البيض في كثافة الطاقة وإجمالي الطاقة لمدة 5 أيام في الأسبوع.
ويعتقد العلماء الذين أجروا الدراسة أن الإفطار بالبيض يعزز فقدان الوزن عند دمجه مع نظام غذائي يضعف الطاقة.
ومع ذلك فقد أشارت الدراسة إلى أن ذلك لا يعني أنه يمكن أكل البيض على الإفطار ثم تناول ما نشاء بقية اليوم والاستمرار في فقدان الوزن.
وأوضح العلماء إن إدراج البيض في نظام مراقبة الوزن قد يكون بمثابة مكملاً غذائياً يعزز فقدان الوزن.
وأشاروا أيضا إلى أن هناك فوائد صحية لكبار السن إذا حرصوا على تناول البيض لأنه غني بالبروتين، ويعمل على الوقاية من السكتة الدماغية وزيادة قوة العضلات.

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