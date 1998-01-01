دراسة: 9 من كل 10 حالات سرطان سببها نمط الحياة

/وكالات/

نشر موقع المجلة العلمية sciencemag.org، دراسة أكد فيها الباحثون أن القسم الأكبر من حالات الإصابة بالسرطان يمكن تجنبها!

وأعلن مدير قسم أبحاث السرطان في جامعة Stony Brook والمدير الرئيسي لهذه الدراسة ، الدكتور Yusuf Hannun: " أغلب حالات السرطان ناتجة عن عوامل خارجية ".

حيث أوضح أن أغلب حالات الإصابة بالسرطان تعود لنمط حياة سيّء : النظام الغذائي، التعرض المفرط للأشعة ما فوق البنفسجية، التدخين والأمراض تلعب دوراً أكبر بكثير من " الجينات السيئة " التي نشير إليها غالباً بأصابع الاتهام.

وتوصل الباحثون حتى إلى أننا إذا تجنبنا كل مسببات السرطان هذه، فسنزيل حتى 90 % من حالات الإصابة بمرض السرطان.

مع هذا، مجرد عدم التدخين والحفاظ على الرشاقة وتبني نظام غذائي صحي وعدم استهلاك الكحول لا يضمن عدم الإصابة بالسرطان. ولكنه يقلِّص المخاطر إلى حد كبير.

هذه الاستنتاجات الجديدة تعارض نتيجة دراسة سابقة قام بها العالم البيولوجي في السرطان Tomasetti والدكتور Bert Vogelstein من جامعة هوبكنز التي أظهرت أن حالات السرطان هي نتيجة خلل في الجينات الوراثية عند الشيخوخة وانقسام الخلايا. يحتج الدكتور يوسف انطلاقاً من عناصر البحث الذي قام به ويؤكد أن عوامل الخطر الداخلية التي لا يمكن تجنبها (مثل الانقسام الخليوي) لا تساهم إلا بشكل بسيط في نمو العديد من أنواع السرطان. إنها تمثل ما بين 10 و30 %.

أعلن عالم أوبئة السرطان Paul Pharaon من جامعة كامبريدج أنه كان مبهوراً بهذه النتائج، مصنفاً إياها " كإثبات مقنع جداً على أن العوامل الخارجية تلعب دوراً رئيسياً في أنواع عديدة من السرطان ".

واستنتج قائلاً " هذه النتائج لها أهمية كبيرة في استراتيجية الوقاية من السرطان، وأيضاً في الأبحاث والصحة العامة "