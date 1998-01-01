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علماء امريكيون يفكون ألغاز العقم لدى النساء

الجمعة 24 مارس 2017 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء امريكيون يفكون ألغاز العقم لدى النساء



وكالات -

اعلن باحثون من كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة عن معلومات جديدة حول أسباب العقم عند النساء بعد سنوات طويلة من الابحاث.

وفي مقال نشره موقع MedicalXpress قال الباحثون: "حوالي 10 أو 15% من حالات العقم عند المرأة لم تعرف أسبابها حتى الآن، ولكن أحدث الدراسات بينت أن خللا معينا في الحمض النووي يتسبب بفقدان جينات NLRP لوظائفها، الأمر الذي يؤدي إلى نمو غير طبيعي في المشيمة عند المرأة، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية أو حتى العقم".

وبنى العلماء استنتاجاتهم تلك على تجارب مطولة أجروها على الفئران، حيث أثبتت تلك التجارب أن فقدان جينات NLRP2 وNLRP7 لوظائفها عند تلك الحيوانات؛ أدى إلى مشاكل كبيرة في التكاثر لديها، وفي معظم الحالات أدى إلى العقم.

المصدر: لينتا رو

#العقم #النساء #باحثون

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