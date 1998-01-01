ماذا يحاول أن يخبرك صداعك؟

وكالات/سما/

الجميع يعاني من الصداع، ومن منا لا يكرهه؟ فالمرء يمكن أن يعاني من صداع معتدل أو حاد، يمكن أن يشمل كامل الرأس أو أن يلمع في منطقة معينة منه فقط. ما إن تصاب بالصداع حتى تبدو أبسط الوظائف تعجيزية ويتحول اليوم من رائع إلى تعيس.

ولكن ما قد لا تعرفه أن للصداع أنواع عدة تتحدر من مختلف العوامل والظروف، مما يعني أن بمعالجة الأسباب ستكون قد وجدت حلاً للصداع نفسه. تماماً مثل أي عضو آخر في جسدك، ما إن تتعرف على عادات الصداع سيستطيع بمقدورك أن تعمل على تخفيف الآلم أو حتى تجنبه نهائياً في المستقبل وذلك باللجوء الى بعض التغييرات التي يمكن أن تتضمن إتباع حمية غذائية على سبيل المثال.

للصداع أنواع عدة، نذكر منها: الصداع النصفي (Migraines)، الصداع الناتج عن التوتر، والصداع العنقودي (Cluster Headache)، والتي يمكن أن تكون نتيجةً للأمراض والاصابات أو لمشاكل معينة في مناطق أخرى في الجسم.

من المهم ان تستشير طبيبا مختصا إذا ما كنت تعاني من ألم في الرأس بشكل دوري. أما الآن فلنتعرف على ما يحاول صداعك أن يخبرك.

أولاً: صداع الحساسية

تُعد الحساسية من أهم مسببات ألم الرأس، خاصةً أنها تسبب انسداد في الجيوب الأنفية مما يؤدي بالتالي إلى زايدة الضغط على الرأس.

صداع الحساسية غالباً ما يكون مصحوبا بدموع وحكة في العيون. أما الوجع فيشمل كامل الرأس والوجه.

بالنسبة للعلاج، فيجب أن يتضمن مضاد للهيستامين (Antihistamines)، وأودية الكورتيزون موصوفة من قبل الطبيب.

ثانياً: صداع الجيوب



قد يؤدي إلتهاب الجيوب المعدية إلى زيادة الضغط على الرأس، في هذه الحالة يشعر المريض بالوجع في الجبين والخدين وحول العينين. والأمر قد يزداد سوءاً مع الأيام.

يمكن أن يعالج ”صداع الجيوب“ بواسطة المضادات الحيوية (Antibiotics) و/أو مزيل الاحتقان (Decongestants).

ملاحظة: اذا كنت تعاني من هذا النوع من الصداع على نحو مكرر أكثر من الآخرين عليك استشارة طبيبك، للتأكد من عدم وجود أية مشكلة داخلية كانحراف الحاجز الأنفي مثلاً.

ثالثاً: صداع القلق



إن كنت تعاني من التوتر أو الارهاق ستشعر بالألم عبر جبينك (على شكل حزام للرأس).

هذا النوع من الصداع يأتي عند القلق والإجهاد، حين تتعرض مثلاً لضغط عمل أو اذا ما كنت تمرّ بفترة حساسة.

في هذه الحالة تجنب التوتر والاجهاد هو الحل الأمثل للحد من الصداع. كما يساعد التنفس والحصول على الوقت الكافي من ساعات النوم في معالجة الألم.

رابعاً: الصداع العنقودي



يتميز الصداع العنقودي بأنه مؤلم بشدة ويتمركز الألم حول العينين، مما يقود العيون للدمعان والأنف للاحتقتان، ومن الوارد أيضاً أن يجعل الوجه محمرا.

هذا النوع من الصداع شائع عند الرجال أكثر من النساء. وليس له سبب معين، ولكن يمكن أن يكون السبب وراثيا أو ناتجا عن تعاطي الكحول أو التدخين. الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب هي الحل الأمثل لتسكين الألم.

خامساً: صداع انخفاض نسبة الكفايين



إن كنت من مدميني القهوة، فحتماً ستعاني من ألم حاد في الرأس في حال أمضيت مدة من دون شرب قهوتك المعتادة، وهذه علامة من علامات هبوط نسبة الكفايين في الدم. ما يحدث هنا أن الاوعية الدموية والتي كانت مُقلّصة بفعل الكفايين تتمدد من جديد.

للتخلص من هذا الألم، عليك أن تخفف من كمية الكفايين المستهلكة، أما في الحالات المتقدمة والشديدة عليك أن تتخلى نهائيا عن كل المشروبات التي تحتوي على الكفايين.





سادساً: الصداع النصفي (Migraines)



يميل الصداع النصفي للانتقال عبر الوراثة، لذا، إن كان لعائلتك تاريخ مع الصداع النصفي فتوقع أن تختبره أنت أيضاً. في هذه الحالة ستشعر بالصداع في جانب واحد من رأسك ويتراوح الألم من معتدل إلى حاد، والذي يمكن أن يستمر من 4 إلى 72 ساعة.

كما من الوارد أيضاً لبعض الناس أن تعاني من الغثيان والتقيؤ والحساسية اتجاه الضوء أو الصوت نتيجة لهذا للصداع.

غالباً ما يعالج الصداع النصفي بواسطة الادوية والارتجاج البيولوجي.

سابعاً: صداع الإجهاد



الصداع الناتج عن التوتر أو الإجهاد هو أكثر الأنواع شيوعاً، وغالباً ما يضرب على المنطقة المتمركزة أسفل الراس وأسفل الرقبة والصدغ معاً. يتراوح الألم من معتدل إلى حاد، ويمكن تخفيفه بواسطة الأسبيرين أو من خلال أنواع أخرى من المسكنات.

من الممكن أن يكون هذا النوع من الصداع نتيجة للضغط المستمر التي تتعرض له العضلات والانسجة الضامة في الرقبة أو في فروة الرأس. كما يمكن أن يكون نتيجةً للضغط العاطفي أيضاً.

للتخلص من هذا النوع من الصداع يتطلب الأمر الابتعاد عن التوتر والإرهاق والحصول على فترة من الراحة.

ثامناً: صداع المفصل الصدغي الفكي



ينتج الألم الذي يصيب مفصل الفك عن التقلصات التي يتعرض لها الصدغ والفك، كما يمكن أن يكون مصحوباً مع صوت طقطة كلما تحرك الفك.

في هذه الحالة عليك إرخاء عضلاتك والعمل على تحسين القضمة للتناسق مع سياق الفك.

تاسعاً: صداع مشاكل الهضم

صداع مشاكل الهضم



الصداع الذي يأتي تزامناً مع مشاكل المعدة هو غالباً ما يكون بسبب الجوع أو بسبب شئ معيّن قد أكلته. وفي بعض الأحيان قد يكون السبب حساسية اتجاه نوع معين من الطعام أو اتجاه الإضافات الغذائية.

الاستهلاك الزائد للكحول هو أيضاً أحد العوامل المؤدية للصداع، حيث أن الوجع سينتشر عبر الجبين وفي العيون والصدغ.

إذا كنت تعاني من هذه الاوجاع على نحو متكرر عليك إجراء بعض التعديلات في نظامك الغذائي بمساعدة أخصائي للتغذية، وحاول أن تبقى استهلاكك للكحول عند حده الادنى.

عاشراً: صداع إلتهاب الشرايين ذو الخلايا العرطلة (Giant-cell arteritis)



التهاب الشرايين ذو الخلايا العرطلة او العملاقة هو إلتهاب يصيب بطانة الشرايين والاوعية الدموية، وغالباً ما يصيب شرايين الرأس المتمركزة حول الصدغ. وهذا ما سيسبب بالتالي صداع وهشاشة في فروة الرأس وألم في الفك ومشاكل في الرؤية.

تجاهل مشكلة مثل هذه قد تودي بالمريض إلى فقدان كلي للنظر وحتى إلى إصابته بسكتة دماغية. لتجنب المضاعفات، عليك استشارة طبيب مختص والتزام بالعلاج الموصوف.

في الأخير، يمكن أن تعاني من الصداع في حال لم تنجح في إيجاد الهدية المناسبة لشريكك في عيد الحب! شارك هذه المعلومات مع من أصدقائك الذين يعانون من الصداع أو إذا كنت نفسك غالباً ما تعاني من ألم في الرأس وتكرهه!