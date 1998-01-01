جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: تناول المشروبات المحتوية على سكر الفركتوز تعرضك لأمراض الكبد

السبت 18 فبراير 2017 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: تناول المشروبات المحتوية على سكر الفركتوز تعرضك لأمراض الكبد



وكالات -

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول سكر الفركتوز قد يزيد تركيز حامض اليوريك فى الدم، الذى يرفع من الأصابة بأمراض الكبد الدهنى. ووفقا للدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة أمراض الكبد، فإن سكر الفركتوز يوجد فى 90٪ من المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة، مثل المفرقعات والبيتزا والبسكويت واللبن، أو الوجبات الخفيفة الأخرى.

وأوضح الباحثون أن سكر الفركتوز يسبب تراكم الدهون الزائدة فى خلايا الكبد، ويرفع من مستويات حمض اليوريك فى الجسم، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مستويات حمض اليوريك العالية ترتبط مع متلازمة التمثيل الغذائى ومرض الكبد الدهنى.

وأشار الدكتور "فاليريو نوبيلى"، رئيس وحدة أمراض الكبد فى مستشفى "بامبينو جيسو" الإيطالية، إلى أنه يجب التوقف عن تناول المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة التى تحتوى على سكر الفركتوز، لافتا إلى أن العديد من الدول بدأت بالفعل حملات لحظر آلات بيع المشروبات الغازية فى المدارس.

أخبار ذات صلة

دراسة .. الولادة القيصرية تعرضك للإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة

إحذر تناول المشروبات الغازية بعد الصيام

تناول القرفة مع أدوية الكوليسترول يسبب التهاب الكبد

تناول الشاى بدلا من المشروبات الغازية يجنبك مرض السكر

تناول المشروبات الحلوة يزيد من احتمال إصابة النساء بالسرطان

تناول عبوتين من المشروبات الغازية يوميا يعرضك للإصابة بالكبد الدهنى

الأكثر قراءة اليوم

السرُّ وراء عدم تصويت كندا ضدَّ قرار ترامب حول القدس في الأمم المتحدة

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

صحيفة بريطانية تروي تفاصيل اللقاء الأخير بين محمد بن سلمان وأبو مازن لإقناعه بعملية السلام

الحوثيون : التحالف قصف تجمعا لدعم الفلسطينيين ضد قرار ترامب

واشنطن تدعو الجنود الأمريكيين للاستعداد للحرب!

الأخبار الرئيسية

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

عمليات استشهادية - ارشيف

الشاباك : الهدوء في غزة والضفة مضلل وأحبطنا 13 عملية استشهادية في 2017

سامي الدحدوح - ارشيف

استشهاد سامي الدحدوح متاثراً بجراحه التي اصيب بها قبل ايام شرق غزة

وزير الإسكان الإسرائيلي

وزير الإسكان الإسرائيلي يروج لخطة بناء استيطانية كبيرة في "القدس الكبرى"

الاتصالات الفلسطينية