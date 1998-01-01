دراسة: تناول المشروبات المحتوية على سكر الفركتوز تعرضك لأمراض الكبد

وأوضح الباحثون أن سكر الفركتوز يسبب تراكم الدهون الزائدة فى خلايا الكبد، ويرفع من مستويات حمض اليوريك فى الجسم، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مستويات حمض اليوريك العالية ترتبط مع متلازمة التمثيل الغذائى ومرض الكبد الدهنى.

وأشار الدكتور "فاليريو نوبيلى"، رئيس وحدة أمراض الكبد فى مستشفى "بامبينو جيسو" الإيطالية، إلى أنه يجب التوقف عن تناول المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة التى تحتوى على سكر الفركتوز، لافتا إلى أن العديد من الدول بدأت بالفعل حملات لحظر آلات بيع المشروبات الغازية فى المدارس.