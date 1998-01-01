ماذا يحصل إذا وضعتم قطرة عسل على سرة البطن؟

وكالات/ سما/

من المعروف أن للعسل الكثير من الفوائد الصحية، إذ يعتبر علاجاً لأمراض عدة، وبالتالي فهو مركّب طبيعي يساعد على تعزيز الصحة العاملة للجسم.

ولكن هل تساءلتم يوماً: ماذا يحصل لجسمكم إذا وضعتم قطرة من العسل على السرة؟

الإجابة ستفاجئكم، إذ إن وضع قطرة من العسل على السرة مفيد جداً لعلاج الكثير من الأمراض سنذكرها في ما يلي:

-علاج آلام الصداع المزمنة

-علاج آلام العين

-علاج التهاب الجيوب الأنفية

-علاج آلام الرقبة (من الجهة الخلفية) والكتفين

-علاج آلام الرقبة (من الجهة أمامي) والربو

-علاج آلام أسفل الظهر

-علاج آلام المعدة والمرارة

-علاج الإسهال

-علاج مشاكل ضغط الدم (المنخفض والمرتفع)