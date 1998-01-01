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ماذا يحصل إذا وضعتم قطرة عسل على سرة البطن؟

الأربعاء 08 فبراير 2017 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحصل إذا وضعتم قطرة عسل على سرة البطن؟



وكالات/ سما/

من المعروف أن للعسل الكثير من الفوائد الصحية، إذ يعتبر علاجاً لأمراض عدة، وبالتالي فهو مركّب طبيعي يساعد على تعزيز الصحة العاملة للجسم.

ولكن هل تساءلتم يوماً: ماذا يحصل لجسمكم إذا وضعتم قطرة من العسل على السرة؟

الإجابة ستفاجئكم، إذ إن وضع قطرة من العسل على السرة مفيد جداً لعلاج الكثير من الأمراض سنذكرها في ما يلي:

-علاج آلام الصداع المزمنة
-علاج آلام العين
-علاج التهاب الجيوب الأنفية
-علاج آلام الرقبة (من الجهة الخلفية) والكتفين
-علاج آلام الرقبة (من الجهة أمامي) والربو
-علاج آلام أسفل الظهر
-علاج آلام المعدة والمرارة
-علاج الإسهال
-علاج مشاكل ضغط الدم (المنخفض والمرتفع)

#بطن #عسل #جمال #تجميل

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