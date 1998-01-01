جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار

أبو الهيجا: من تبقى من اعضاء المؤتمر في غزة يغادرون لرام الله الأحد

السبت 26 نوفمبر 2016 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الهيجا: من تبقى من اعضاء المؤتمر في غزة يغادرون لرام الله الأحد



أحمد الفيومي / رام الله / أكد المتحدث باسم المؤتمر العام السابع لحركة فتح محمود ابو الهيجا، ان اللجنة الفنية والإدارية للمؤتمر تعمل جاهدة لإصدار التصاريح اللازمة لمن تبقى من أعضاء المؤتمر في قطاع غزة للمغادرة غداً الأحد من أجل المشاركة في أعمال المؤتمر المزمع عقده في رام الله في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال ابو الهيجا في تصريحات صحفية، إن معظم اعضاء المؤتمر السابع في قطاع غزة باتوا في رام الله ولم يتبقى إلا القليل، مشيراً إلى أن التصاريح المطلوبة لمن تبقى هي قيد الانجاز، حيث تبذل اللجنة الفنية والادارية في اللجنة التحضيرية والهيئة العامة للشؤون المدنية جهوداً لإنهاء هذا الملف وتأمين وصول جميع أعضاء المؤتمر إلى رام الله.

وتوقع أبو الهيجا وصول من تبقى من اعضاء المؤتمر في قطاع غزة إلى رام الله غداً الأحد بعد الانتهاء من إصدار تصاريحهم اليوم.

وأرجع أبو الهيجا سبب تأخير وصول عدد من أعضاء المؤتمر من القطاع إلى رام الله إلى الاجراءات الإسرائيلية والمماطلة في منح التصاريح اللازمة لهم، مجدداً تأكيده على أن جميع اعضاء المؤتمر في غزة سيشاركون في المؤتمر السابع.

وكان د.فايز ابو عيطة المتحدث باسم فتح في غزة، قال إن 80 عضوا من أعضاء مؤتمر حركة فتح السابع من بينهم هو لم يغادروا القطاع للمشاركة في أعمال المؤتمر المنوي عقده في رام الله في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

#حركة فتح #المؤتمر السابع

أخبار ذات صلة

ما تبقى من سكان غلاف غزة يغادرون المنطقة بعد تعرض مركزاً طبياً لأكثر من 14 قذيفة هاون في "أشكول"

إسرائيل: أحبطنا تهريب خواتم داعش لرام الله

الطاقة: تحويل 3 مليون شيكل لرام الله لإدخال وقود للمحطة

ليبرمان يمنع وفداً اسرائيلياً من التوجه لرام الله للقاء الرئيس عباس

صحيفة: حماس تدرس منع أعضاء المجلس الوطني الخروج لرام الله للضغط على أبو مازن

الاحتلال يدرس مقترحا بنقل القيق لرام الله تحت حراسة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

السرُّ وراء عدم تصويت كندا ضدَّ قرار ترامب حول القدس في الأمم المتحدة

الموت يفجع عائلة أبو بدر

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

صورة.. جنبلاط يستهجن : لماذا سمح اليوم بتعداد الفلسطينيين في لبنان؟

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

عاموس يدلين : الحرب مع إيران ستندلع عام 2018 وصناعاتهم العسكرية ليست اقل منا

الأخبار الرئيسية

وزير الإسكان الإسرائيلي

وزير الإسكان الإسرائيلي يروج لخطة بناء استيطانية كبيرة في "القدس الكبرى"

وزير خارجية البحرين

إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات ما علاقة الرئيس عباس ؟

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

الاتصالات الفلسطينية