حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

غزة / سما /

يكون الطقس اليوم الجمعة، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم السبت لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.