"حماس" تحذر من قانون إسرائيلي يقضي بمنع الأذان في مدينة القدس

غزة / أحمد الفيومي / حذرت حركة حماس من مقترح قانون إسرائيلي في الكنيست يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس والبلدات العربية والمدن الساحلية.

وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، "تعتبر حماس مشروع القرار الذي يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدس تطور خطير يأتي في سياق مخطط تغيير معالم المدينة ومساجدها وطمس هويتها الإسلامية".

واعتبر القانون القرار استفزاز سافر لمشاعر كل المسلمين، وتدخل مرفوض في عبادتهم وشعائرهم الدينية، كما أن هذا المشروع يمثل خروجاً على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفلت بحماية المقدسات وحق شعبنا الديني والتاريخي فيها والتي كان آخرها قرار اليونسكو.

ودعا المتحدث باسم حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل لوقف الاعتداءات على المساجد وانتهاك حرمتها في مدينة القدس.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة الإسرائيلية، مقترح قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس والبلدات العربية والمدن الساحلية، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست.

يشار الى أن هذا القانون عرض في صيغ مختلفة منذ عام 2010، لكن هذه المرة تم دعم طرحه من العديد من الجهات الحزبية والسياسية في إسرائيل.