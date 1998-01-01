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اعتقال 6 شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة

الجمعة 11 نوفمبر 2016 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 6 شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، واعتقلت خلال حملتها، فجر اليوم الجمعة، ستة مواطنين فلسطينيين تحت ذرائع مختلفة. حيث أعلنت إذاعة "صوت إسرائيل" أن جيش الاحتلال قد اعتقل أربعة فلسطينيين، بداعي الاشتباه بمشاركتهم في مواجهات مع قوات الاحتلال، واثنين آخرين بدعوى انتمائهم لحركة حماس. وكانت المداهمات والاعتقالات قد طالت مناطق مختلفة، فقد داهمت قوات الاحتلال مخيم بيت الماء ومدينة طوباس وتخللت الحملات عمليات تفتيش في منازل المواطنين، وقامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر "نادر صوافطة"، وتم أيضاً مداهمة الأحياء الغربية لمدينة نابلس.    وطالت حملة الاعتقالات قرية يعبد، وكفر عقب، والعرقة، كما وتم اعتقال مواطن من مخيم بيت عين الماء تحت ذريعة انتمائه لحركة حماس، وطوباس، بينما تم اعتقال الأخير من قلقيلية.

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