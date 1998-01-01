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انقلاب جيب عسكري اسرائيلي بالقرب من رام الله

الجمعة 11 نوفمبر 2016 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقلاب جيب عسكري اسرائيلي بالقرب من رام الله



رام الله / سما /

أصيب، صباح اليوم الجمعة، جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حادث سير تسبب بانقلاب الجيب العسكري الذي كانا يستقلانه.

هذا ووقع الحادث بالقرب من مستوطنة "عطيرت" شمال مدينة رام الله وفقا لما نشرته المواقع العبرية.

وأشارت هذه المواقع بأن الجنديين أصيبا جراء انقلاب جيب عسكري وصفت جراح أحدهم بالمتوسطة في حين وصفت جراح الجندي الثاني بالبسيطة، وقامت الطواقم الطبية الإسرائيلية ونجمة داوود بنقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين فتح الجيش الاسرائيلي تحقيقاً لمعرفة ملابسات حادث السير.

#حادث #جيب عسكري #رام الله #جنود #إصابة

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