انقلاب جيب عسكري اسرائيلي بالقرب من رام الله

رام الله / سما /

أصيب، صباح اليوم الجمعة، جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حادث سير تسبب بانقلاب الجيب العسكري الذي كانا يستقلانه.

هذا ووقع الحادث بالقرب من مستوطنة "عطيرت" شمال مدينة رام الله وفقا لما نشرته المواقع العبرية.

وأشارت هذه المواقع بأن الجنديين أصيبا جراء انقلاب جيب عسكري وصفت جراح أحدهم بالمتوسطة في حين وصفت جراح الجندي الثاني بالبسيطة، وقامت الطواقم الطبية الإسرائيلية ونجمة داوود بنقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين فتح الجيش الاسرائيلي تحقيقاً لمعرفة ملابسات حادث السير.