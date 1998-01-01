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سجّانو الاحتلال يطالبون بنقل الجريح حامد إلى المحكمة رغم وضعه الصحي

الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله\سما\

أفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن سجّاني الاحتلال طالبوا بنقل الأسير الجريح أحمد أمين حامد، رغم صعوبة وضعه الصحي، إلى المحكمة لتمديد اعتقاله، إلّا أن طبيبه أصرّ على رفض ذلك مقدّماً تقريراً بوضعه.

وأشار المحامي، عقب زيارته للأسير حامد في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي مساء أمس، إلى أن حامد أصيب برصاص الاحتلال في بطنه وقدمه قبل اعتقاله، وقد تم استخراج رصاصتين، فيما استقرت الرصاصة الثالثة في العمود الفقري ولم يتمكّن الأطباء من استخراجها، مضيفاً أن وضعه الصحي بات مستقراً، ولكنّه يشعر بآلام في جسده.

يذكر أن الأسير حامد من بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلته قوات الاحتلال بعد إصابته بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

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